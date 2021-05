Gyerekként csaptak a tenyérbe és férfiként zárták le a szezont

Bár a játék már véget ért, de még nincs itt a búcsú ideje. Praktikusan azért, mert az igaz, hogy a Dunaferr DUE Dutrade az Újpest elleni 9–3-ra elveszített mérkőzéssel szerdán este lejátszotta az erre a szezonra kitűzött valamennyi NB I-es mérkőzését, de a bajnokság az alsóház 10. fordulójával majd csak május 17-én zárul.

Dunaújváros

A 9. fordulóban esedékes meccset a Ferencváros ellen már a válogatott miatti szünetben lejátszották a dunaújvárosiak. A következőben pedig a csoport páratlan számú résztvevői miatt, az éppen akkor rájuk érvényes szünnap miatt maradtak ellenfél nélkül.

A bú mellett az örömből is jutott az utolsó meccsre! Az itt felsoroltak miatt a mérkőzés utáni percekben még nem lengte át a Dunaferr Sportcsarnokot az élmezőnytől való búcsúzkodás fájdalmas hangulata. A szép reményekkel az Újpest elleni csatára készülőket pillanatnyilag még az előző másfél órában ki nem használt lehetőségek sorozata szomorította el azon a szerda estén. Nem szomorkodniuk kell, hanem a mielőbbi visszatérésre kell készülniük.

A kapusok, Gergely Milán és a még az utánpótlásban is sokáig szerepeltethető Bán Bercel ezúttal egy-egy teljes fél­időt kaptak a bizonyításra. Jó benyomást keltettek. A végtelen szorgalmú Kürti Viktor meglőtte az első NB I-es gólját, ráadásul úgy, hogy a családja, sok más szurkolóval együtt, hosszú idő után először a lelátóról buzdíthatta a csapat többi tagjával együtt őt is. Csányi Dávid, a csapatkapitány szemmel láthatóan lélekben fölszabadulva, november óta először, újból a régi önmagát hozta, látványos, harcos játékot produkálva, gólt is lőtt. Mellé sorakozott a szezon végére magára találó Szabó Kristóf, aki ezúttal is betalált.

Külön színfolt volt Facskó József edző játéka a második fél­időben. Ezúttal is bizonyította a kiváló lövőtechnikáját, és azt, hogy „sajnos” ebből a csapatból még mindig ő lát legjobban a pályán. A fáradhatatlanok: Németh László és Dorogi Benjámin elnyűhetetlenül küzdöttek. A többiek is megtették, ami ezen az estén sikerült a számukra.

Dunaferr DUE Dutrade FC – Újpest RFC-220Volt 3–9 (2–5)

Dunaferr: Gergely – Csányi, Dorogi, Bartha, Németh. Csere: Bán (kapus), Kovács, Kürti, Boldizsár, Garda, Szabó, Facskó. Edző: Facskó József.

A vendégcsapat érthető izgalmak közepette (igaz, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszva, de még a kieső helyen álltak) fogadkozás nélkül várta a kezdést.

A nagyobb feszültséget inkább a hazai csapat háza táján tapasztalhattuk. Átérezték a záró meccs esélyét, most még emlékezeteset lehetett villantani, ami egy pozitív üzenet lehet az élvonal, az őket támogatók és a szurkolóik számára is. A vezetést a vendégek szerezték meg, de Csányi hamar egyenlített. A gyorsan felpörgő csapatok éles csatát vívtak. A lilák góljait Suscsák, Szeghy, Horváth Benedek, Fekete Olivér lőtte. Az első félidő szépségtapaszát Kürti szerezte meg, a csapatok 2–5-tel mentek a szünetre.

A folytatásban a különbséget csak a térfélcsere jelezte, a tűz és az elszántság mindkét félről változatlan maradt. Az Újpest góljait Horváth, Nehéz, Fekete és Szeghy gyarapította. A pazar csatában születő újvárosi válasszal Szabó Kristóf szolgált. Bár egy komoly szériányi lehetőség nyílt a hazai csapat előtt is, amit nem tudtak értékesíteni, ezért ilyen különbséggel is megérdemelt az Újpest győzelme.

Facskó József a Dunaferr játékosedzője így nyilatkozott: – ez a csapatunk. Amikor kialakult ez a helyzet, ami bajba sodorta a klubot, a srácok többnyire gyerekként csaptak a tenyerünkbe azt megfogadva, hogy befejezik ezt a bajnokságot. Végigcsinálták, és a mai nappal férfiként zárták le ezt a sorozatot. Ezek a mérkőzések egy csata különböző fázisai voltak, amikben helytálltunk, és közben hősök születtek a sorainkból. Szerintem ők nem azok, akik mindig nyernek, hanem akik akkor is beleállnak a küzdelembe, amikor az még a veszett fejsze ügyének látszik.

Arra, hogy ő is pályára lépett, azt mondta, nem róla szól a játékuk. Az utolsó időszak mindannyiuk számára nagyon nehéz volt. Amikor a fáradtság kezdte legyőzni a fiúkat, akkor állt be közéjük, hogy egy kis levegőhöz juthassanak.

Frank Tamás, Újpest: – szükségünk volt erre a győzelemre. Azt nem mondanám, hogy könnyen ment, mert az újvárosiak veszélyesen kontráztak, de ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk. Ennyivel képzettebb, rutinosabb és érettebb játékosokkal rendelkezünk. A sorsdöntő meccsünk ezután következik.