Gyékényesen tájoltak, több érem a jutalmuk

Két versenyen is remekül szerepeltek a DVCSH UBSE tájékozódási búvárúszói. Az Amphora Kupán és a magyar bajnokságon is több érmet szereztek.

Két hete Gyékényesen a 10 és 14 év közötti gyerekek is versenyeztek. Náluk az a speciális, hogy nem a víz alatt úsznak, csak a fejüket nem vehetik ki a vízből. Ezen a viadalon a négy bója versenyszámban Csajtai Vivien harmadik lett, a serdülők között pedig Bogdán Kinga lett bronzérmes. Nagy Dániel negyedikként végzett, a juniorok között öt bóján Prémusz Luca is negyedikként fejezte be a viadalt.

A felnőttek versenyében öt bóján Gurisatti Lilla harmadik lett.

Összességében a dunaújvárosi csapat remekül teljesített, hiszen az Amphora Kupa nemzetközi viaadal volt, és a csapatversenyben a DVCSH UBSE a harmadik lett.

Az Ampora Kupa után mindössze egy hét telt el, amikor ismét Gyékényesre kellett utazniuk a dunaújvárosiaknak, ekkor a magyar bajnokságon bizonyíthattak. Itt a juniorok között Prémusz Luca és Süveges Fanni Monk-gyakorlatban második lett, a felnőttek között pedig Csikós Boglárka és Gurisatti Lilla egy bronzérmet gyűjtött be.

További eredmények: Csajtai Vivien (gyerekkorosztály) 3. hely, Kurán Kirill (gyerekkorosztály) 3. hely, Bogdán Kinga (serdülő) 3. hely, Nagy Dániel (serdülő) 3. hely. Különdíj: Süveges Fanni. Gurisatti Lilla (felnőtt) csillaggyakorlat 3. hely.

Csoportos gyakorlatban magyar bajnok Prémusz Luca, Csikós Boglárka, Deményi Petra, Süveges Fanni. Junioroknál magyar bajnok Barabás Bence, Sipos Péter, Bogdán Csaba, Kiss Milán. A felnőttek között második lett a hölgyeknél Bak Zsófia, Rauf Kira, Rafaisz Adél, Gurisatti Lilla. A paralel versenyszámban harmadikként végzett Gurisatti Lilla, a férfiak között pedig Barabás Bence negyedik lett.