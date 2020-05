Gurisatti Gyula célja nem változott: irány az olimpia!

A teljes újratervezés időszakát éli a hazai parasport is, Gurisatti Gyula sportlövő célja továbbra is a 2021-es tokiói játékok.

Dunaújváros

Bár a járvány a parasportlövők szinte teljes versenynaptárát is átírta, az immáron 2021-es tokiói játékokra továbbra is gőzerővel készül a több sportágban is jeleskedő Gurisatti Gyula.

A felkészülés jól sikerült, remek formában volt

– A koronavírus miatt már az Emírségekben található Al Ainba tervezett világkupaverseny is elmaradt, szintén törölték az idei naptárunkból az eredetileg május 22-re kiírt limai kvótaszerző seregszemlét. Itt három fegyvernemben álltam volna rajthoz: 10 méter légpisztoly, 25 méter sportpisztoly és 50 méter szabad pisztoly. Március 30-án aztán megszületett a sokunk által nagyon várt döntés. A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC), a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), a Tokyo 2020 Szervezői Bizottság, valamint a Tokiói Fővárosi Kormány úgy határozott, hogy a Tokiói Nyári Paralimpiai Játékokat 2021. augusztus 25.–szeptember 5. között rendezik meg. A szervezők bíznak abban, hogy addigra már rendeződik a helyzet, és a sportolók is biztonságosan fel tudnak készülni a seregszemlére. Korábban már többször is elmondtam, úgy éreztem és az eredmények is azt mutatták, hogy egyre jobb formában vagyok. A felkészülésem remekül sikerült, jól ment a lövészet, ám nem tehetek mást, el kell fogadni a helyzetet, és dolgozni tovább, mert a fő célom természetesen nem változott: jövő nyáron ott szeretnék lenni a japán fővárosban a paralimpián. Ennek megfelelően jelenleg is napi két edzés szerepel a programban, az elvárt egészségügyi szabályokat betartva heti egy-két alkalommal kilátogatok a lőtérre is. Természetesen a munka nagy részét otthon végzem, és a világháló segítségével versenyek is zajlanak, ám ezek azért nem pótolják teljes egészében az úgymond békeidőben zajló erőpróbákat. Ami a konkrét versenynaptárat illeti, a már említett kvótaszerző eseményt átrakták a 2021-es évre – mondta el lapunknak Gurisatti Gyula parasportoló.

Érdemes felidézni, a magyar paralimpiai csapatnak jelenleg 11 visszaigazolt kvótája van, és mintegy 45–50 magyar sportoló részvételével számol a szövetség a tokiói paralimpián.

A sportlövők mezőnyében egy egyéni kvótát szereztek eddig a magyar versenyzők Dávid Krisztina személyében.