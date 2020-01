Gól emberhátrányból és üres kapura – ismét siker

A jégkorong Erste Liga felsőházában ma a Corona Brassó látogatott Dunaújvárosba. A találkozót a DAB 3–1-re nyerte.

A DAB egy remek győzelem után, kedden 3–2-re verte a Csíkszeredát, önbizalommal várhatta a Brassó elleni mérkőzést.

A vendégek viszont szombaton, vasárnap, hétfőn és szerdán is román bajnokit játszottak, vagyis elég komoly terhelés után érkeztek Dunaújvárosba. Galacon ugyan kétszer kikapott a Corona, a Sportult viszont kétszer nagyon megverte (19–3, 17–0), ezért ez a két meccs inkább egy-egy gyenge edzésnek volt felfogható.

A középszakaszban minden meccs amolyan hatpontos. A DAB-nak a győzelem azt jelentette volna az összecsapás előtt, hogy megerősítené a tabellán elfoglalt második helyét a Brassóval szemben, és négy pontra nőne az előnye –így is lett.

A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, és az első harmadban végig magabiztosabbak voltak, mint a dunaújvárosiak, sokkal agresszívabban, keményebben játszottak, miközben az Acélbikák a legritkább esetben ütköztek. Ennek nem is lehetett más a vége, minthogy a Corona Brassó 1–0-as előnyével mehettek szünetre a csapatok. A játékrész egyetlen találata Franko Zachery nevéhez fűződött a 7. percben.

A második harmadban agilisabbá vált a dunaújvárosiak játéka, több helyzetet kialakítottak, volt köztük olyan is, amit nehezebb volt kihagyni, mint belőni. Az Acélbikák fölényéhez azonban az is kellett, hogy a brassóiak nyolc percet is emberhátrányban játszottak. Ebben az időszakban az egyenlítés nem sikerült, aminek két lényeges oka volt: a DAB eléggé elképzelés nélkül játszott ezekben a szituációkban, a másik pedig, hogy a Brassó fegyelmezetten és szervezetten védekezett. Harmincnyolc másodperccel a harmad vége előtt azután csak megszületett az egyenlítés, Mazurek egy remek passzal hozta helyzetbe Somogyit, aki nem hibázott (1–1).

A befejező játékrészben Hruby emberhátrányból növelte a DAB előnyét, a hajrára beszorultak az Acélbikák, de egy üres kapus gól mindent eldöntött (3–1).