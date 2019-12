Gála Majosházi István emlékére, cél a birkózás megszerettetése

Kitűnő hangulatban, remek eredményekkel zajlott az év utolsó birkózóversenye december 7-én, szombaton Mezőfalván. A gála névadójának emlékéhez méltón jókedvvel és vidámsággal zárta az évet a gyerekcsoportok I., II. korosztálya.

Ismét gyerekbirkózó-verseny szurkolói zajától volt hangos a mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme. A szombati megmérettetésen a 2010, 2011, 2012-ben születettek léptek szőnyegre. A kupán a Gurics György ­BDSE Mezőfalva, a Dunaferr, az Enying VSE, az Érdi Spartacus SC, a Tököl, a Budapest Kertváros SE és a Tatabánya SC mintegy nyolcvan birkózója adott randevút egymásnak. A rendezvényen részt vett meghívottként Varga Gábor országgyűlési képviselő, Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere, Jaksics Erzsébet iskolaigazgató, Kiss Balázs birkózó-világbajnok, Hadfi Dániel cselgáncs Európa-bajnok, Pethes Bálint mezőfalvi képviselő és támogató, Nagy Tamás támogató és edzőként Major Sándor világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes.

A találkozó célja a nemes versengés mellett a versenyszellem erősítése, a küzdelmek hangulatának megtapasztalása és a birkózósport népszerűsítése volt, aminek ezúttal is kitűnő helyszínül szolgált a mezőfalvi tornaterem. A sportolók zenés bevonulása után a rendezvény köszöntőjében Mátyás Gábor, a Dunaferr SE ügyvezető elnöke és a birkózó-szakosztály szakmai vezetője röviden ismertette a kupa névadójának, Majosházi Istvánnak a birkózásért tett kimagasló munkáját. A többi között elhangzott, hogy ő maga nem űzte ezt a sportot, de fia egészen a junior bajnoki címig vitte. – István folyamatosan segítette, támogatta a sportágat Mezőfalván, Dunaújvárosban egészen a felnőttkorosztályig.

Menedzselte a csapatokat, amiben rendkívüli volt, az a vidámság, amellyel a sporthoz, a birkózáshoz viszonyult. Bárhol megjelent, azt lehetett észrevenni, hogy köré csoportosultak az emberek, és vidám hangulatban beszélgetnek. Mindig lehetett számítani biztatására edzőtáborokban, versenyeken vagy éppen a birkózócsarnokokban. Nagyszerű támogatóként minden alkalommal szívesen emlékezünk rá. Életfilozófáját is sikeresen örökítette át, miszerint bárhogyan is alakul a helyzetünk, mindig érezzük jól magunkat! Ezt a versenyt is azért rendezzük, hogy Majosházi Istvánra emlékezzünk, próbáljuk átérezni azt a szeretetet, életérzést, amit ő közvetített itt a szőnyegen és azon kívül – hallhattuk Mátyás Gábortól.

Varga Gábor országgyűlési képviselő a birkózással és Növényi Norberttel kapcsolatos személyes élményeivel köszöntötte a megjelenteket, továbbá kiemelte a birkózás, a sport fontosságát, valamint a szakmai műhelyek óriási jelentőségét.

A folytatásban egymás után léptek szőnyegre az apró birkózópalánták, akik között voltak szép számban kezdő versenyzők is. Ahogy Tombor István vezető edző mondta, felszabadult, örömteli versenyzés a cél.

Az egyéni eredmények után számított csapatverseny: 1. Gurics György BDSE Mezőfalva, 2. Dunaferr SE, 3. Kertváros SE, 4. Honvéd Szondi SE, 5. Tatabánya SC, 6. Enyingi VSE, 7. Tököl, 8. Érd.

Eredmények

2010-ben születettek, 24 kg: 2. Görög Máté (Gurics), 3. Erdősi Adrienn (Enying). 26 kg: 1. Tombor Benedek (Gurics). 28 kg: 3. Bereczki Balázs (Dunaferr). 33 kg: 1. Kovács Hunor (Gurics), 3. Simon Balázs (Dunaferr). 38 kg: 2. Szenczi Miklós (Dunaferr), 3. Fierpasz András (Gurics). 48 kg: 2. Fekete Csaba (Gurics). 52 kg: 1. Zámbó Gergő (Gurics), 2. Pribitek Ármin (Gurics), 3. Krepsz Zalán (Gurics), 4. Bertalan Lajos (Gurics).

2011-ben születettek, 21 kg: 1. Kacz Jafet (Dunaferr), 2. Raffael Krisztián (Enying), 3. Szabados Máté (Dunaferr), 4. Orbán Rebeka (Dunaferr). 24 kg: 2. Kacz Sém (Dunaferr), 3. Domján Krisztián (Gurics), 4. Nagy Csaba (Dunaferr). 28 kg: 1. Gyenei Kevin (Gurics), 2. Bodai Csenge (Dunaferr), 3. Orbán Gréta (Dunaferr). 29 kg: 2. Pintér Brendon (Gurics), 3. Vass Viktor (Gurics). 34 kg: 2. Kolozs Barnabás (Gurics), 3. Szloboda Kende (Dunaferr). 48 kg: 1. Pudelka Viktor (Enying), 2. Herter Anna (Dunaferr), 3. Farkas Gábor (Dunaferr). 52 kg: 2. Androvics Márk (Gurics), 3. Bocskai Botond (­Enying), 4. Balogh Dominik (Dunaferr). 63 kg: 1. Ozsváth Kevin (Gurics), 2. Fodor Zétény (Gurics).

2012-ben születettek, 20 kg: 1. Kiss Dániel (Gurics), 2. Nagy Dominik (Dunaferr), 3. Bányai Levente (Dunaferr). 22 kg: 2. Radló Barnabás (Dunaferr), 3. Utczay Krisztián (Dunaferr), 4. Pudelka Alexa (Enying). 25 kg: 1. Kovacsik Nimród (Dunaferr), 2. Szabó Szilvia (Dunaferr), 3. Bíró Gergő ­(Enying). 28 kg: 3. Miklósics Botond (Enying), 4. Király Gábor (Dunaferr). 32 kg: 1. Fekete Csanád (Gurics), 2. Papp Zsolt (Enying). 36 kg 1. Pósch Vince (Dunaferr), 2. Kutasi Lilla (Dunaferr), 3 Papp Viktória (Dunaferr).

Egyéni eredmények után számított csapatverseny eredménye:

Gurics György BDSE Mezőfalva

Dunaferr Se

Kertváros Se

Honvéd Szondi Se

Tatabánya SC

Enyingi VSE

Tököl

Érd

Arany érmesek:

26 kg Tombor Benedek – Gurics

33 kg Kovács Hunor – Gurics

52 kg Zámbó Gergő – Gurics

21 kg Kacz Jafet – Dunaferr

28 kg Gyenei Kevin – Gurics

48 kg Pudelka Viktor – Enying

63 kg Ozsváth Kevin – Gurics

20 kg Kiss Dániel – Gurics

25 kg Kovacsik Nimród – Dunaferr

32 kg Fekete Csanád – Gurics

36 kg Pósch Vince – Dunaferr