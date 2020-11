Fradi-csütörtök lesz holnap

Egy sikertelen erdélyi túra után, amikor is a DAB Gyergyószentmiklóson 4–1-re, Brassóban pedig 8–3-ra kapott ki, ismét pályára lép az Erste Ligában. Az Acélbikák hokisai holnap este 19 órakor az FTC-t fogadják.

Dunaújváros Az erdélyi meccsekre még érdemes néhány mondat erejéig, vagyis David Leger, a DAB vezetőedzőjének a Brassó elleni vereség utáni néhány mondatos nyilatkozatára visszatérni. – Az első harmadban nyilván jók voltunk, a másodikban a Brassó nagyobb sebességre kapcsolt. Nem tudtuk kihasználni a helyzeteinket, és hiába bíztam benne, hogy a harmadik játékrészben még tehetünk valamit. Jól kezdtük azt a szakaszt, de képtelenek voltunk csökkenteni a különbséget. A továbbiakban mindent meg kell tennünk, hogy legközelebb a legjobbunkat nyújtsuk.

Nos, az utolsó mondaton van a hangsúly. Mert ha ránézünk a tabellára, eléggé elszomorító a kép, még akkor is, ha tudtuk, a DAB az erőviszonyokat figyelembe véve ebben a bajnokságban nem az éremért küzd majd, hanem azért, hogy bejusson a nyolccsapatos rájátszásba. De arra azért nem számított senki, hogy tizenegy mérkőzésen egy rendes játékidőben szerzett győzelme sem lesz az Acélbikáknak. A ma estét sem úgy várhatjuk, hogy most azután nem lehet gond, hiszen a címvédő Ferencváros látogat a Dunaújvárosi Jégcsarnokba.

A Fradi úgy is második a tabellán, hogy sok nehézség érte a koronavírus-járvány miatt, kétszer is karanténba került a csapatuk. A két együttes ebben a szezonban még csak egyszer találkozott, akkor a Tüskecsarnokban az FTC 5–4-re nyert.

A DAB teljesítményére visszatérve. Az nyugodtan kijelenthető, nem olyan ­rossz, mint amit az eredmények mutatnak. A legnagyobb gond hátul van, ezt a gólkülönbség is mutatja, a legtöbb gólt a DAB kapta, ötvenötöt. Ez a szám akkor is mértékadó, ha figyelembe vesszük, hogy a járvány miatt „össze-vissza” tabella van, hiszen a csapatok nem azonos számú meccset játszottak. A sok kapott gólban talán az is benne van, hogy a legutóbbi szezonban a társaságot a hátán vivő kapus, Garret Hughson ebben a szezonban egy kicsit gyengébben teljesít, mint legutóbb, amit az is bizonyít, csak nyolcadik a kapusok rangsorában.

(A tabella első oszlopa a lejátszott meccs, a második a rendes játékidőben megszerzett győzelem (3 pont), a harmadik hosszabbításban vagy büntetőkkel nyert meccs (2 pont), a negyedik a hosszabbításban vagy büntetőkkel elvesztett meccs (1 pont), az ötödik a rendes játékidőben elvesztett meccs (0 pont), utána jön a gólkülönbség, majd a megszerzett pontok száma.)