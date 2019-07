Fontos siker a spanyolok ellen

Pörög az idei vizes világbajnokság vízilabdatornája. A lányok tegnap pihentek, a fiúk viszont fontos győzelmet arattak a rivális spanyolok ellen.

Magyarország – Spanyolország 13–11 (4–2, 5–4, 3–0, 1–5)

Vezette: Margeta (szlovén), Goldenbert (amerikai).

Magyarország: Nagy V. – Jansik Sz. 2, Bátori 1, Manhercz K. 2, Hárai 1, Vámos 1, Sedlmayer 2.

Csere: Mezei, Zalánki 3, Angyal 1, Pohl.

Szövetségi kapitány: Märcz Tamás.

A magyar férfivízilabda-válogatott kiváló játékkal 13–11-re legyőzte a spanyol csapatot a kvangdzsui világbajnokság csoportküzdelmeinek második fordulójában.

Mindez azt jelenti, hogy Märcz Tamás együttese szinte biztosan a C jelű négyes élén végez, azaz közvetlen bejut a negyeddöntőbe.

„Ugyanazokat a taktikai elemeket játszottuk, mint amiket Dumi (Varga Dénes) kiválása előtt is gyakoroltunk. Azt tudtuk, hogy ez egy fárasztóbb meccs lesz, ráadásul már Új-Zéland ellen is látszott, hogy sokkal nehezebb tíz emberrel végig játszani egy találkozót” – nyilatkozta a 45. születésnapját ünneplő szakember a dél-koreai Kvangdzsuban a várható csoportelsőségről döntő találkozót követően.

„Mindenki egy picit többet vállal, Dumi hiányában eggyel előrébb kellett lépnünk. Azért a csapatkapitányunkat nem vesztettük el, ott van velünk” – tette hozzá annak kapcsán, hogy az olimpiai és világbajnok klasszis ujjtörés miatt elképzelhető, hogy az egész tornát csak a kispadról követheti végig.

A spanyolok elleni összecsapással kapcsolatban Märcz Tamás elégedetten megjegyezte, a három negyeden keresztül tartó kiváló védekezés hozta meg a sikert: „azokat a lövőket hagytuk ott, akiket mi szerettünk volna, elől pedig élesek voltunk.