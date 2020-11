Fontos kérdésekről volt szó a ligaülésen

A DKKA felnőttcsapatának koronavírus-fertőzése miatt megtörtént a sportcsarnok fertőtlenítése, az utánpótlás-edzőkkel történt egyeztetés után eldőlt, ezek a csapatok folytatják a bajnokságokat. A pénteki ligaülésen pedig a többi között elhangzott, mindenképpen az NB I-es sorozatok befejezésére törekszik a szövetség.

Csütörtöki számunkban írtuk meg, hogy a DKKA NB I-es női kézilabdázói közül nyolc játékosnak pozitív lett a koronavírustesztje a heti kötelező mintavétel után. Így a csapat és a szakmai stáb újra hatósági házi karanténba került. Az együttes további mérkőzéseit elhalasztják, amit azt jelenti, idén már nem lép pályára a társaság. Azonban kérdésként felmerült, mi lesz a klub többi, felnőtt- és utánpótlás-bajnokságban szereplő csapatával.

Gurics Attila, a DKKA menedzsere pénteken arról számolt be érdeklődésünkre, hogy a sportcsarnok fertőtlenítése megtörtént, illetve az összes utánpótlásedzővel egyeztetést tartottak, ami után kiderült, a héten nem edzett senki a felnőttekkel, így nem volt átfedés és szoros érintkezés a játékosok között. Ezenkívül a kollégiummal és az iskolákkal is volt megbeszélés.

– Ezért született az a döntés, az NB I/B-től lefelé érdekelt csapataink folytatják a bajnokságokat zárt kapuk mögött, természetesen a felnőttekkel karanténban lévő játékosok nélkül, akik visszajátszhatnak. Miután felszabadultak a felnőttek edzés­időpontjai, így azokkal is szabadon gazdálkodhat az utánpótlás – mondta, majd pedig beszélt a Budapesten tartott pénteki ligaülésről, amelyen az élvonalbeli férfi és női csapatok, továbbá a kézilabda szövetség képviselői vettek részt.

Ezen értelemszerűen a vírushelyzet okozta problémák, a számtalan elmaradt mérkőzés pótlása, a bajnokság lebonyolítása és a szponzori pénzek kerültek szóba.

– A koronavírus-tesztelés esetében az volt a konklúzió, jelenleg mindenki a saját megyéjének járványügyi hivatalától függ, mert van, ahol két negatív teszt után kiengedik a játékosokat, másutt pedig nem. A menetével kapcsolatban voltak viták, hogy mikor is kell megtenni, ezért az előző ülések felvételét visszahallgattuk, pontosan mi hangzott el. E szerint heti egy teszt kötelező, amit a hét elején ajánlott megtenni. Egyébként felvetődött, hogy az EHF-nél használt protokollt, az antigéntesztet használjuk, amit a meccs előtt egy órával meg lehet csinálni, és akkor csak az játszik, aki akkor valóban nem fertőző. Azonban hiába szavazunk erről mint liga, ez orvosi kérdéseket is érint. Ezért kértük az MKSZ-t, ebben foglaljon állást, és ha lehet, akkor a PCR helyett ezt a formát használjuk. A szövetség törekvése mindenképpen az, hogy a bajnokságok folytatódjanak. Álláspontjuk szerint a jelenlegi szabályokat betartva, de menjenek a sorozatok. Mindenféle lehetőségre fel vannak készülve, de abban maradtunk, hogy ameddig tudunk, megyünk a jelenlegi rendszer szerint, és bepótoljuk az elmaradt meccseket, amire jövő júniusig esetünkben bőven lesz idő. Ha a hagyományos kiírás szerint mentünk volna a sorozatban, akkor ahhoz képest nincs akkora lemaradás. Amennyiben olyan rossz lesz a helyzet, akkor legvégső esetben „buborék rendszerben” próbálják majd befejezni a szezont – mondta.

Gurics Attila arról is beszámolt, úgy néz ki, a szövetség megkötötte a Szerencsejáték Zrt.-vel az ez évi támogatást, ami azt jelenti, két-három héten belül a klubok hozzájutnak saját részük ötven százalékához. Ami a jelenlegi helyzetben kiemelten fontos. A további összeget pedig huszonöt-huszonöt százalékban a teljesítés, azaz a meccsek arányában fogják megkapni. Arról is beszéltek, éppen ezért fejeződjön be a taktikázgatás, hiszen a szponzori támogatáshoz mindenkinek játszania kell. – Ez az év nem a szakmáról, a túlélésről szól, ezt mindenkinek tudomásul kell vennie. Ami engem még érdekelt, lehet jövőre az NB I/B-ben és NB II-ben is bevezetik a tesztelést, viszont szövetségi támogatás nélkül ez nem fog menni, hiszen itt már amatőr csapatokról is beszélünk – tette hozzá.