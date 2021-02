Folyamatos kapaszkodás – a legfontosabb gólt a MAC szerezte

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Worm Angels – MAC Ikonok 6-8 (0-3, 4-2, 2-3)

Worm Angels: Vég – Győri, Hüffner 2 (1), Kedves, Komáromi, Minárik (2) – Bogó, Jobb, Borbás 1 (1), Kiss (1), Papp 1 – Gerő, Krukk, Horváth 1, Szepessy M., Vojnits 1. Vezetőedző: Halász Gyula.

A MAC Ikonok gólszerzői: Molnár 3, Kőrösi 2, Korbuly 1, Tóth 1., Papp D. 1.

A Worm Angels játékosai azzal a tudattal korcsolyázhattak jégre pénteken este, ha sikerrel behúzzák a MAC Ikonok elleni csatát, akkor egyben revansot vesznek a novemberi fővárosi vereségért, másrészt az OB II-es jégkorong bajnoki tabella első helyére léphetnek. Ennek szellemében kezdtek a hazaiak. Az első komoly helyzet Papp Csaba előtt adódott, majd sorrendben Kiss Ákos és Minarik veszélyeztetett. A gólhoz legközelebb Szepessy Máté járt, életerős lökete a felső vasat kongatta meg. Az újvárosiak alaposan belőtték Németh hálóőrt, aki magabiztosan állta a rohamokat. A sport örökérvényű tanmeséje ezúttal is érvényesült. Hiába borította fel a pályát a Worm, gólt, illetve gólókat a helyzetivel jóval gazdaságosabban sáfárkodó MAC szerzett. Az Ikonok részéről Molnár, Tóth és Papp Dániel is eredményes volt. Úgy mehettek pihenőre a felek, hogy a lőlap 15-7-es újvárosi fölényt mutatott, az eredményjelző azonban a rideg valósággal szembesített: 0-3.

A második játékrész is hasonló forgatókönyvvel indult, mint az első húsz perc: a hazaiak futószalagon dolgozták ki a helyzeteket, Németh kapus pedig szorgosan tette a dolgát. Az újvárosi góliszony egészen a 25. percig tartott. Egy okos korongjáratást követően Kiss Ákos hozta ajtó-ablak helyzetbe Papp Csabát, aki közelről nem is hibázott (1-3). A gól felszabatítólag hatott és három percen belül az egyenlítés is összejött. Hüffner Adrián a kékvonal környékéről megeresztett lövésével szemben tehetetlen volt az Ikonok hálóőre, Horváth Gáspár pedig egy szemfüles korongszerzés után talált be (3-3). A MAC összekapta magát és prezentálta: képes szűk két perc alatt új irányt szabni a meccsnek. A 34. percben ismét Molnár, majd a 36. percben Kurbuly bombája ért célba (3-5). A Worm kezdhette újra a kapaszkodást. Hetven másodpercre volt szükség az első válaszra, Minarik okos passzát Vojnits Bence váltotta gólra (4-5). A záró harmad igazi nyíltsisakos küzdelmet hozott. A 46. percben Borbás a saját harmadból indulva átszlalomozott a vendégek védelmén, megkerülte a kaput, majd Németh lábai közt terelte a korongot a hálóba (5-5). Támadásban maradta a vendéglátók, ám a korábbiakhoz híven a vezetést ezúttal is a fővárosiak ragadták magukhoz.

Az 52. percben egy kipattanót vágott a felső kapuvas alá Kőrösi. A már ismert menetrendet követve érkezett az újvárosi egyenlítő gól, a Hüffner által útnak indított korong talált utat a fővárosiak ketrecébe (6-6). A végjátékban a vendégek koncentráltak jobban, az 59. percben a Vég kapuja előtt egyedül hagyott Molnár Márkó köszönte szépen a lehetőséget és meglőtte saját maga harmadik a vendégek 7. gólját. Időt kért a Worm, a kapuslehozatal azonban nem segített. Jászai szerzett korongot a bulit követően, majd Kőrösinek az üres kapu már nem jelentett kihívást (6-8). Hiába állt fel komoly hátrányból a mérkőzés során kétszer is a ziccerek sokaságát kidolgozó újvárosi együttes, a találkozó utolsó másfél percében a MAC volt élesebb, így elvitte a három bajnoki pontot Dunaújvárosból. Az Angels Worm a rájátszásban lép legközelebb jégre, az ellenfél kiléte még kérdéses.