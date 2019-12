Fölényes DKKA-siker az év utolsó meccsén

A sereghajtó Szent István SE ellen Szekszárdon aratott 33–22-es sikerével zárta le a 2019-es évet vasárnap este a Dunaújvárosi Kohász KA női élvonalbeli kézilabdacsapata.

Ezt ne hagyja ki! Legyenek gazdagok az új évben! Legjobb lencsés ételek egy helyen

Ötvenegy nap. Ennyit kellett kiböjtölniük a dunaújvárosi szurkolóknak, hogy újra tétmérkőzésen láthassák kedvenceiket. A világbajnokság alatt, ahogy azt György László vezetőedző is megjegyezte, pihenésre is jutott idejük a játékosoknak, akik emellett ebben a közel két hónapban öt felkészülési mérkőzést is lejátszottak (két győzelem, két döntetlen és egy vereség lett a mérlegük).

Azzal, hogy a kényszerpihenő alatt sem álltak le az újvárosiak, az a vezetőedző döntését igazolta. A sérüléséből felépült Szekerczés Luca három, valamint Grosch Vivien találatával 4–0-val kezdett a Kohász, s ezt az előnyt a játékrész első felében tartani is tudták. Negyedóra játék után azonban megérkezett a mérkőzésbe a sereghajtó együttes is, mintegy jelezve, az utolsó két fordulóban a Vác, illetve a Békéscsaba ellen elcsent egy-egy pont nem a véletlen műve volt.

A szorossá váló mérkőzéshez azonban a faulthatárt igencsak lent meghúzó játékvezetői páros (a félidőben tíz, a végére tizenöt kiállítást ítéltek meg), ezzel pedig a kettős újvárosi emberhátrány is kellett (20. perc: 9–8). A kapuból jött is Csapó Kyra buzdítása, de miután ezzel sem táltosodtak meg társai támadásban, szükséges volt időt kérnie az újvárosi stábnak. Ezzel sikerült rendezni a sorokat, visszaállítva a félidőre a négygólos különbséget.

A szünet után gyökeres változás állt be, de legalábbis kijött a két csapat közti különbség. Aki ugyanis csak a második játékrészt látta, azt hihette, hogy gálamérkőzésen jár. A fővárosiak rengeteg hibát vétettek, a hét a hat elleni játék sem úgy sült el, ahogy azt Vojkovics Gyula szerette volna. Mindezekből könnyű gólokat szerezve végül magabiztosnak mondható győzelemmel intettek búcsút a Kohász-lányok a 2019-es esztendőnek.

Az újévet és egyben a bajnoki „visszavágók” körét a címvédő Győr otthonában kezdi a DKKA január 5-én, majd öt nappal később az Alba Fehérvár vendégei lesznek az újvárosiak, akik az első hazai mérkőzésüket január 17-én a Vác ellen játsszák Szekszárdon (kezdés: 18 óra).

A vasárnapi mérkőzés jegyzőkönyve

DKKA – Szent István SE 33–22 (16–12)

DKKA: CSAPÓ –Grosch 3, SZEKERCZÉS 7 (4), Cavlovic 1, Nick 1, BOUTI 4, Kazai 4. Csere: Stojak (kapus), SZALAI B. 6, Triscsuk, Ferenczy 2, Molnár B., Sirián 3, Mihály P. 1, Jovovity 1, Braun. Vezetőedző: György László.

Szent István SE: Gercsó 1 – HORVÁTH G. 5, Albert H., Aron A., Scheffer 5 (2), STRANIGG 5, Tobak. Csere: Mátéfi (kapus), Monori 4, Varjú 1, Lyngby, Pánczél P., Tieff 1. Vezetőedző: Vojkovics Gyula.

Hétméteresek: 5/4, illetve 3/2.

Kiállítások: 16, illetve 14 perc.