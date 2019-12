Főleg a támadás gyakorlását végzik

A bajnoki szünetben az első edzőmérkőzésen a fővárosban ütközött meg egymással az MTK-Ferencváros vegyes csapatával a Dunaújvárosi Kohász felnőtt kézilabda-együttese. Azon a budapestiek öt góllal nyertek. György László, a Kohász vezetőedzője nagyon hasznosnak tartotta a találkozót. Ezt várja a csütörtöki, 17 órakor kezdődő hazai mérkőzéstől is.

– Az ellenfél ismét a fővárosi vegyes csapat lesz. Természetesen kissé fáradtak a játékosok, mert a mérkőzéseken kívül komoly edzéseket is végeznek. Ez az időszak ugyanis egy kisebb alapozással, erőgyűjtéssel is felér. De megfelelően haladunk a gyakorlásban. Most a támadásokkal, azok felépítésével foglalkozunk, mert ebben éreztem bizonyos lemaradást az eddig lejátszott mérkőzéseken. Sajnos Szekerczés Luca húzódás miatt pihenni fog, de a nemrég beteg Koronczaira, a vb-n a szerb válogatottal játszó Jovovityra sem számíthatok, és Mihály szintén a korosztályos címeres együttessel gyakorol majd. A hadra fogható játékoskeret becsülettel, jó hangulatban dolgozik – nyilatkozta a szakvezető.