Finn bekk az Acélbikáknál

Garret Hughson, Grant Baker, Alexander Pettersson és David Mazurek után megvan a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorong csapatának ötödik légiós játékosa is. A 27 éves Nico Vuorijärvi nem lehet ismeretlen a dunaújvárosi drukkerek előtt, ugyanis a tavalyi szezont a DEAC együttesében játszotta végig a finn hátvéd. Vuorijärvi Helsinkiben született, itt töltötte utánpótlás éveit is az EHC, a Blues és a Jokerit, majd ezt követően a KooKoo és a Jokipojat együtteseinél.

A felnőttek között a harmadosztályú Bewe TuusKi csapatában mutatkozott be a 2012/2013-as szezonban, a következő idényt is itt töltötte, majd egy osztállyal feljebb, a Mestisben szereplő RoKi gárdájához szerződött. 2015-től 2018-is szerepelt a finn másodosztályban, a francia és a norvég másodosztályban is, míg a tavalyi szezont a Debrecen légiósaként játszotta végig, ahol 54 mérkőzésen lépett pályára, s 14 pontot (2 gól, 12 assziszt) szerzett.

vezető képünk archív