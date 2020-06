„Fiatalos, játszós csapat”

A korábbi szezonokhoz képest alaposan fölborult a férfifutsal NB I eddigi szokásos nyári rutinja. A Dunaferr DUE Dutrade FC vezetése a Corso Étterem különtermében tartott sajtótájékoztatót a csapatot érintő aktuális fejleményekről.

Dunaújváros

Az eseményen Zemankó Zoltán, a klub operatív vezetője rövid ceremónia keretében személyesen mutatta be a felnőttcsapat új vezetőedzőjét, Frank Tamást, majd ezt követően egy kis visszatekintéssel kezdte a tájékoztatóját:

– A járványhelyzet kirobbanásakor az első megválaszolandó kérdés a „hogyan tovább?” volt. Ez a szakmai és a gazdasági helyzetre egyaránt vonatkozott. A bajnokságban szereplő klubok szerencsére közös célokat fogalmaztak meg, így sikerült összehangolni az egyesületek munkáját. Támogatóink nyolcvanöt-kilencven százaléka a versenyszektorban tevékenykedik. Be kell látnunk, hogy a vírusjárvány e cégeket is nehéz helyzetbe hozta. Szerencsére a külső körülmények ellenére úgy döntöttek, továbbra is mellettünk maradtak. A támogatóink másik csoportja is nélkülözhetetlen segítséget nyújt. Ezek költségvetési jellegű segítségek, amelyekkel elsősorban a tevékenységünk helyszíneit biztosítják. Nagyon bízunk abban, hogy a jövőben is számíthatunk rájuk – mondta el Zemankó Zoltán, aki a már formálódó csapatról is szólt:

– Elsőként természetesen Fehér Zsolttal ültünk le tárgyalni. Ő mindenképpen váltani akart, és egy másik csapathoz távozott. Sok sikert kívánunk neki! Jelenleg is egyeztetünk több játékossal, valamint a stáb tagjaival. Mindezek lezárásához még körülbelül két hétre lesz szükségünk. Az már biztosnak mondható, hogy ­Fridrich Dávid Veszprémbe távozik, Faragó Gyula pedig visszatér Debrecenbe. Ami pedig az új vezetőedző, Frank Tamás személyét illeti, olyan szakembert kerestünk, aki a mi családias közösségünkkel együtt tud működni, és már nagy rutinja van a fiatalokkal való közös munkában.

Frank Tamás a sajtó képviselőinek kifejtette:

– Az első perctől éreztem, hogy itt egy olyan komoly csapatépítési folyamat kezdődött el, amelyben otthon érezhetem magamat. Ebben a közegben szerencsésen dolgozhatnak együtt az idősebb, rutinos játékosok és a fiatalok. Az már biztos, hogy a jobb kezem Németh Péter, a másik fontos segítőm pedig Reveland Zoltán lesz. Konkrét, számszerűsíthető célokat csak a végleges keret ismeretében szabad meghatározni. Fiatalos, játszós, de fegyelmezett csapat lesz a miénk.

A játékosok részéről a rutinos Németh Péter csapatkapitány elmondta:

– A tervem szerint még egy évig a játékommal is segítem a csapatot. Szeretném, ha ez a mag együtt maradna és változatlanul jó közösségben küzdenénk a céljainkért.

A fiatalok részéről Dorogi Benjámin hozzátette:

– Most egy kicsit zavarban vagyok, de azt ígérhetem, hogy a pályán már nem ilyen leszek. Nagyon sokat várok magamtól az előttünk álló szezonban. Jól tudom, hogy az új szakvezetőnk, Frank Tamás kiválóan ért a fiatal játékosok fejlesztéséhez, felépítéséhez.