Fertőzés az ellenfélnél – elmarad a hétfői meccsük

A pénteki szegedi fölényes siker után – a szezon eddigi legkevesebb gólját, hármat kapva és tizenhatot lőve – hétfőn este a III. Ker. TVE otthonában folytatta volna a vízilabda Magyar Kupa csoportküzdelmeit az eddig százszázalékos mérleggel álló Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics együttese. Azonban az ellenfélnél igazolt koronavírus-fertőzöttet találtak a múlt héten, így a mérkőzést elhalasztották.

– Amikor meghallottuk a hírt, sejtettük, hogy nem lesz hétfőn meccs, ami szombaton vált biztossá. Az viszont még kérdés, illetve nem tudjuk, ha két hetes karanténba kerül a III. Ker. együttese, mikor pótolják ezt, illetve a múlt pénteken a BVSC ellen elmaradt találkozójukat. S mivel utóbbi az elődöntőbe jutást is befolyásolhatja a két fél között, ezért mindenképpen pótolni kell ezeket a meccseket. Annyi szerencsénk van, hogy a férfiakkal ellentétben a mi bajnokságunk jelen állás szerint csak szeptember végén kezdődik, így több idő jut a Magyar Kupa lebonyolítására, így belefér, ha több héttel csúszna a négyes döntő időpontja – kaptuk a hétvégi tájékoztatást Kis-Primász Ágnes szakosztályvezetőtől.

Elmondta azt is, hogy a klubnál eddig is igyekeztek minden egészségvédelmi szabályt betartani, azonban most, hogy egy női csapatnál is felbukkant a koronavírus, Mihók Attila vezetőedző külön felhívta a lányok figyelmét erre.

– Azt kérte, lehetőleg csak egymással érintkezzenek a játékosok, illetve ne hagyják el Dunaújvárost, és ne menjenek nagyobb tömeget vonzó helyekre. Szerencsére nálunk mindenki egészséges, így jelenleg nincs arra utaló indok, jel, hogy vírusteszten essen át a keret és a szakmai stáb – tette hozzá.

A dunaújvárosi csapat így a héten csak pénteken játszik hazai medencében, televíziós mérkőzésen 17.45 órától a BVSC elleni rangadót. Miután az idegenbeli találkozót 9–4-re nyertük ellenük, így az első hely megszerzésére nagyon jó és nagy az esély. Ez pedig azt jelenti, hogy a másik csoport másodikával játsszuk az elődöntőt, ami jelen állás szerint az UVSE, a Fradi és az Eger hármasból kerülhet ki. Azonban az biztos, hogy a járványhelyzet fokozódása miatt a pénteki találkozóra sem engednek be nézőket a Fabó Éva Sportuszodába.