Ferling: tűzben kell tartani a csapatot, a játékosokat

Furcsa Európa-bajnokság vár a női kézilabda-válogatottunkra, a csapat ma 18.15-kor mutatkozik be a dániai tornán Horvátország ellen.

Jó pár bizonytalanságot okozott eddig is a koronavírus. Betegségek, utána lemondások, a döntések, majd a határozat: mégis megrendezik a kontinens bajnokságát, mégpedig Dániában. Tesztelések sorozatát követően a magyar válogatott is kész a december 4-ei első mérkőzésre Horvátország ellen. A válogatott két előkészületi mérkőzést játszott a svédekkel. Az elsőt 28–27-re megnyerték a mieink, majd 31–25-re veszített Elek Gábor és Danyi Gábor csapata.

Ismerve a külső körülményeket, lehetetlen és teljesen felesleges tippelni az Európa-bajnokság mérkőzéseire. Mégis megpróbálkozom ezzel a százötvenszeres magyar válogatott, a Dunaferr korábbi kiváló játékosa, Ferling Bernadett segítségével. Ő vb ezüst- és bronzérem tulajdonosa, Eb-n is szerzett bronzérmet, ráadásul sokszoros magyar bajnok. Ferling Bernadett az, aki hűséges volt a dunaújvárosi csapathoz.

Nos, ő előrebocsátotta, hogy nagyon nehéz az Európa-bajnokságról nyilatkozni, mert a kiejtett mondat lehet, hogy rövid idő után, egy perc múlva már nem is aktuális.

– Ami a mai helyzetben, egyelőre a magyar válogatott csapatnak is a legfontosabb, az az, hogy jusson túl a csoportjában. A horvát, szerb csapat mellett talán a hollandok a legerősebb ellenfelek. Azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben a két szövetségi edzőnek az a feladata, hogy mindig csak a következő mérkőzésre készítsék fel a csapatot. Fergeteges hangulatra nem nagyon számíthatunk, mert ehhez sok nemzetből jött vidám szurkoló áradata kellene. Persze jó volna a buzdítás, és a kiváló erőnlét, a nagyszerű megoldások, a fantasztikus gólok, ám azért kell leginkább drukkolnunk, hogy minden játékos egészséges legyen. A rajt előtt a csapat vezetői természetesen már tudják, hogy a keretből kire lehet számítani. Azért azt jó látni, hogy Klujber Katrin most is a válogatott erőssége, de a keretben vannak tehetséges fiatalok: Tóth Eszter, Helembai Fanni, Lakatos Rita.

Arra a kérdésre, lehet-e a mai vírusos helyzetben csapatvezetőinknek tervezni, képesek-e erre, így felelt: – Jó felvetés, nem könnyű válaszolni. De talán nagyon tervezni nem lehet, mert menet közben is lehetnek váratlan fordulatok, egy-egy játékos kiválása például. Fontos, hogy az adott, soron következő ellenfélből készüljünk fel a legjobban, a legerősebb összeállításban. Eredményt elképzelni, jósolgatni nem érdemes. Nem véletlen, hogy a szövetség sem beszélt kötelezettségről, elvárásról. Persze a csoportból tovább kell jutni. Tűzben kell tartani a csapatot, a játékosokat. Az Európa-bajnokság mindig nagy élmény, ahol lehet küzdeni a címeres mez becsületéért. Utána pedig jöjjön az életet adó tavasz ismét szép élményekkel, feladatokkal.