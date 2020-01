Feledhetetlen második félidővel vertük Izlandot

A magyar férfikézi-válogatott 6 góllal legyőzte Izlandot az Európa-bajnokság csoportkörének záró fordulójában.

Gulyás István együttese így veretlenül végzett a csoportja élén, kiejtve a világ- és olimpiai bajnok Dániát. A középdöntőbe két pontot vihetnek a mieink – írta a mérkőzésről a szövetség hivatalos honlapja, az mksz.hu. Férfi Európa-bajnokság, csoportkör, 3. forduló:

Izland – Magyarország 18–24 (12–9)

Malmö, játékvezetők: Andreu, Ignacio.

Izland: Gustavsson, Hallgrimsson (kapusok), Arnarsson, Elisson, Gislason 1, Gudjonsson, Gudmundsson 1, Gunnarsson 1, Jonsson, Kristjansson 2, Kristjánsson, Palmarsson 4, Petersson 3, Sigurdsson 4, Smarason 1, Thrastarson 1. Edző: Magnusson Gunnar.

Magyarország: Mikler, Székely (kapusok), Balogh 2 (1), Bánhidi 8, Bóka 4, Fekete, Győri 3, Hornyák 1, Ligetvári 1, Máthé, Nagy 1, Rosta, Sipos, Szita 4, Tóth, Ubornyák. Edző: Gulyás István.

Kiállítások: 8, ill. 8.

Hétméteresek: 0/0, ill. 2/1.

Jól kezdte és jól is fejezte be az első félidőt a magyar válogatott, két gyors góllal és Mikler-védéssel kezdődött a találkozó, majd hat perc után megszületett az első izlandi gól is. Az első játékrész háromgólos izlandi előnnyel zárult. A folytatásban megtaláltuk Bánhidit, három gólt szerzett egymás után, sikerült visszajönni egy gólra, Mikler pedig ismét hetest hárított. A 48. percben már vezetett a magyar válogatott, Szita lőtt két nagyon fontos gólt. A skandinávok teljesen megzavarodtak, amíg a mieink elképesztő végjátékot produkáltak, Mikler pedig szenzációs mutatót hozott össze, 44 százalékos hatékonysággal védett. Magyarország csoportelsőként jutott tovább, mögötte pedig Izland kerül a középdöntőbe.