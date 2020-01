Feladatuk elhitetni a lányokkal, hogy ők lesznek a világbajnokok

Voltak, akik miután a lelátón szurkoltak a felnőtt női vízilabda-válogatott sikeréért hétfőn este a dunaújvárosi torna utolsó mérkőzésén, utána maguk is vízbe ugrottak. No, nem az első helyet ünnepelni, a júliusi világbajnokságra készülő U16-os válogatott tagjainak – akik a héten Dunaújvárosban edzőtáboroznak – ugyanis ekkor kezdődött a gyakorlás.

Mondhatjuk, válogatott nagyüzem van a felújított Fabó Éva Sportuszodában, de ez így van jól, hiszen a létesítmény most már tényleg minden igényt kielégítve várja az élsportolókat. A korosztály két, tavaly ősszel kinevezett szakvezetője, Benczur Márton – aki az UVSE edzője –, illetve a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics szakmai stábjának új erősítése, dr. Sike József a kései tréning után is készségesen állt lapunk rendelkezésére.

Benczur Márton azzal kezdte a beszélgetést, nagyon örülnek a mostani dunaújvárosi lehetőségnek, hiszen a női vízilabda egyik fellegvárában dolgozhatnak, főleg úgy, hogy már egy gyönyörű uszoda várta a keret tagjait – közte a dunaújvárosi Jonkl Csengét –, és minden feltétel adott nálunk a kiváló munkához.

– Az volt az elképzelés, ne mindig Budapesten legyenek ezek az összetartások, egyrészt a létesítmények foglaltsága miatt, másrészt így együtt lakik a társaság, közösen töltjük az időt, ami a csapatépítés szempontjából kiváló, és a környezetváltozás is fontos egy sportoló életében. Mától 181 nap van hátra a világbajnoki rajtig, a lányoktól kaptam egy telefonos alkalmazást, ami ezt mutatja, ha netán elfelejteném – mosolyog. – Ami nagyon kevés idő, legalábbis abból a szempontból, amit együtt tudunk dolgozni a kerettel. Éppen azt mondta dr. Sike József, ha bentlakásos, akadémiai rendszerben töltenénk ezt az időt – mint más nemzeteknél nem szokatlan – bőven elég lenne. Egyértelműen azt szeretnénk, hogy a görögországi világbajnokságon, amit júliusban rendeznek meg, minél jobban szerepeljünk, ennek része a dunaújvárosi edzőtábor is – tette hozzá.

Sike mester azzal kezdte, tavaly a női utánpótlás-korosztályok 7–9. helyeket értek el az utóbbi világversenyeken, ezt követően hajtotta végre a változtatásokat a szövetség.

– Arra nem vagyunk hivatottak, hogy elemezzük a múltat. Mi ősszel kerültünk a csapat élére, s nagy bizalmat kaptunk, az a feladatunk, hogy visszaszerezzük azt a hegemóniát, ami korábban jellemezte a magyar női vízilabdát, ezeken a szinteken is mindig ott voltunk az élmezőnyben. Nem titkolom, nem bohóckodunk a dologgal, Marcival kitűztük a célt: az U 16-os együttesnek világbajnokságot kell nyernie! Persze majd meglátjuk, mit hoz az élet, de így indultunk neki a felkészülésnek, minden erőnkkel ezért fogunk dolgozni. Nagyon jó lenne, ha ott tartanánk, hogy az elmúlt évek aranyérmes csapataiból a felnőttválogatottnak kellene adni játékosokat. Azonban most nem ez a feladat, hanem annak a bizonyos helyünknek elérése a világban.

A legjobb tizenhárom játékossal a hátralévő időben el kell hitetnünk, hogy világbajnokok lesznek! Nem jövőre, meg U 20-as korukban, hanem most, amire itt az esély, és vissza nem térő alkalom. Ennek a gondolkodásnak a beágyazása egyébként sokkal nehezebb, mint az edzések megtartása, mert ha lelkileg nem osztják ezt a véleményt a játékosok, akkor nehéz lesz. A munka benne van és lesz a lányokban, a klubjaikban is, és tudniuk kell, semmivel nem rosszabbak, mint a spanyol, az orosz, az olasz vagy a holland riválisaik. Itt a hit legfontosabb! – határozta meg az alapvetéseket firtató kérdésünkre.

Benczur Márton arról is beszélt, nem fordulhat elő, mint adott esetben más sportágnál, hogy azt mondják, fizikálisan gyengék vagyunk: – Ezt megszerezni, ennél a világon egyszerűbb dolog nincs, abban érzem kicsit a lemaradásunkat, hogy ennek a fontossága háttérbe szorult. Mert ez fáj! Minden nap odaállni a súlyokhoz, elmenni futni, úszni a kilométereket a medencében, nem kellemes dolog. Ám ez az ára az eredményességnek, nem tud kijönni az a fajta kreativitás, amit magyar vízilabda néven hívnak, ha egyszerűen „megesznek reggelire és kettétörnek, mint a ropit”, mert akkor esélyünk sem lesz. Egyébként eddig egyszer dolgoztam együtt dunaújvárosi edzővel, Mihók Attilának a nyári universiadén segíthettem, abból aranyérem lett…

Dr. Sike József szerint, ha minden összeáll, akkor sikerülhet a várt szép, illetve nem cizellálja, akár még a kevésbé szép, de elfogadható eredmény is a vb-n. Az azonban már nem, hogy ha van hat meghatározó nemzet rajtunk kívül Európában, akkor például kilencedikek legyünk Eb-n, de akár vb-n is. – Nekünk most a sors ezt a feladatot osztotta ki, nyilván sokkal könnyebb lenne, ha előtte futószalagon jöttek volna a nagy győzelmek. Azonban átérezve a helyzetet, a lányokkal azért dolgozunk, hogy közösen ismét elkezdjük kikövezni a sikerek útját.