Fékcsikorgás, benzingőz –szombaton szlalomverseny

Az országos autós szlalombajnokság részeként szombaton a sorozat ötödik futamát hagyományteremtő szándékkal Dunaújvárosban, a Vasmű téren rendezik meg. Az ingyenesen látogatható I. Duna Szerszám Kupára várják az autósport, a versenygépek szerelmeseit, a technikai sportág iránt érdeklődőket, kicsiket és nagyokat.

Az eddigi nevezések alapján közel telt házzal fogják megrendezni a versenyt, hiszen szerdán már hatvanhat induló jelentkezett a különböző kategóriákban, a szabályzat szerint maximum nyolcvan regisztrációt fogadnak el a szervezők. A technikai és adminisztratív gépátvétel reggel 7 órakor kezdődik, majd következik a pályabejárás. 8.35-től lesz a versenyzői eligazítás, és a megnyitó ceremónia, ezt követően dél­előtt 9 órakor rajtol az edzés, ami már szintén látványosnak ígérkezik a közönség számára. Az első mért futam 11 órakor kezdődik, az utolsó, a harmadik pedig 16 órakor, az eredményhirdetést 17 óra körül tervezik.

A verseny három futamból, egy futam pedig két körből áll majd, a végső értékelésnél a két legjobb időeredményének az összege (az esetleges büntetésekkel) a döntő. Amennyiben valamilyen egyéb oknál fogva valaki csak két futamot teljesít, akkor az ott elért időeredmények (az esetleges büntetésekkel) adódnak össze.

A verseny tehát a Vasmű téren lesz a körülbelül 1600 méteres pályán, a depót pedig a vásártéren alakítják ki. Mivel a két terület között a Papírgyári utat nem zárják le, így az azon keresztüli közlekedést úgy oldják meg, hogy a depóban rajtszám szerint felsorakozik tíz autó, és rendőri biztosítás mellett áthajtanak a Vasmű térre a várakozóba, s onnan állnak be a rajthelyre. A táv teljesítése után visszafelé is hasonlóan, tizes csoportokban és rendőri biztosítás mellett haladnak a versenyzők.

A szervezők sok nézőre számítanak, különösen, hogy Dunaújvárosban régen rendeztek autóversenyt. Makai Gábor, a futam névadó szponzora nem csak ezért tartotta fontosnak, hogy az esemény mellé álljon. Egyébként őt nem nagyon kell bemutatni az olvasóinknak, hiszen számos sporteseményt, társadalmi és közösségi ügyet támogat és támogatott már.

Lapunk megkeresésére azzal kezdte, számára fontos a lokálpatriotizmus. Mind mondta, akik ismerik őt, azok tudják, elég sok helyen megjelenik az ő, vagy a cégei neve támogatóként.

– Azonban nem ebből élünk, hanem ezért. Próbálunk valamit visszaadni a helyi közösségnek, és nem csak a sportjellegű események támogatása révén. Azt szeretném hangsúlyozni, mert sokan csak kivesznek a „rendszerekből”, én ezt soha nem tettem, nekem se állami, se önkormányzati megbízásom nem volt még. Ellenben sok dologba forgattam vissza pénzt, ilyen ez a szombati esemény is. Egy versenyző ismerősöm keresett meg, utánanéztem, miről is lenne szó, majd igent mondtam a felkérésre. Minden sportágat, minden pozitív ambíciót és nemes ügyet támogatunk. Nem azért mert kell, hanem mert ez büszkeséggel tölt el, és örülök neki, hogy megtehetjük –hangsúlyozta.

Makai Gábor hozzátette, régen voltak technikai jellegű versenyek Dunaújvárosban, ezek tömegeket vonzottak, és neki hiányoznak. Amint a példa mutatja, meg lehet találni a helyét egy ilyen versenynek úgy is, hogy nem kell a fél várost lezárni miatta, ami nyilván konfliktusokat is szülhet.

– A férfiakat, gyerekeket biztos, hogy vonzza a benzingőz, a hangerő, a gumicsikorgás, de állítom, a hölgyek között is szép számmal vannak érdeklődők. Az időjárás kiválónak ígérkezik, remélem, sokan látogatnak ki erre a szlalomversenyre, aminek nagy előnye, hogy minden mozzanatát megfigyelhetik a nézők. Hiszen az egész pályát belátják, minden ott zajlik előttük, ellentétben mondjuk egy utcai versennyel. Nem mindennapi élmény és tapasztalás egy ilyen esemény, természetes, hogy én is kint leszek a gyerekeimmel. Erre biztatok mindenkit, a szabadtér miatt pedig a járványügyi előírások is könnyebben teljesíthetőek.