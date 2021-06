Fejest ugranak a nemzetközibe

Vasárnap Szentesen kezdődik a lány, U15-ös vízilabda Európa-bajnokság, ahol a magyar csapatban a Kardos testvérpár, Laura és Dominika képviseli a dunaújvárosi klubot, és meghatározó játékosai lehetnek a válogatottnak is, amelyet dr. Sike József, a DUE-Maarsk edzői csapatának tagja irányít Zantleitner Krisztinával.

A mesterrel a rajt előtt beszélgettünk, milyen tervekkel és célokkal vágnak neki a kontinensbajnokságnak. Ahol változott a programjuk, ugyanis a törökök a koronavírus miatt visszaléptek, így csak négyen lesznek csoportjukban. Az első meccset vasárnap a görögökkel, jövő kedden a horvátokkal, majd csütörtökön az oroszokkal vívják. A másik ágon a spanyol, izraeli, olasz, holland és szerb együttes szerepel.

– A koronavírus miatt két éve nem volt világverseny, az utolsón hetedik lett az U15-ös csapat. Ennek a 2006-os korosztálynak ez lesz az első ilyen megmérettetése, még soha nem szerepeltek ilyen eseményen a lányok. Azzal a céllal vágtunk neki a munkának, hogy állítsuk vissza a hegemóniánkat, mert utánpótlásszinten többször szereztek érmeket a magyar csapatok. Az egyik célkitűzés, hogy ez a csapat is becsengessen az érmesek közé, a másik pedig, hogy az első világversenyen induló gyerekeknek utána mérhető lesz a fejlődésük. Most tapasztalhatják meg, a nemzetközi szinthez képest miként állnak, hogy aztán két-három év után is tudják-e tartani a helyüket. A magyar női vízilabdában komoly és színvonalas bajnokságok vannak, még ha kevesen is játszanak hazánkban. A 2006-os társaság is nívós szezonon van túl, és komoly csapatokban pallérozódnak a fiatalok, közte a dunaújvárosiban. Persze, az itt elért helyezések nemzetközi szinten nem biztos, hogy elegendőek, mert nagy a konkurencia, a spanyolok, az oroszok, a görögök mindig is ott vannak az érem­esélyesek között. Nos, ebből kettő, a görög és az orosz a mi csoportunkban van – mondta.

Hét év múlva ott lehetnek az ötkarikás játékokon

Dr. Sike József hangsúlyozta, a játékosaik között testi adottságokkal is mérhetően egészen komoly tehetségeik vannak. Olyanok, akik már elvileg felnőtt szinten is megállnák a helyüket, persze játéktudásban még nem. S azt se felejtsük el, e korosztály tagjai hét év múlva 22 évesek lesznek a 2028-as olimpia idejére, akkor már simán ott lehetnek az ötkarikás játékokon.

Ebben a korosztályban két éve az Eb-n spanyol, orosz, görög, holland sorrend alakult ki az élen. A szakvezető szerint most is hasonló erőviszonyok várhatóak, nem számít nagy meglepetésre. A spanyolok bentlakásos rendszerben készülhettek, az oroszoknál annyit edzhettek, mint egy felnőttcsapat. – Számunkra a jövő hét második fele, az egyenes kieséses meccsek lesznek a legfontosabbak. A csoportmeccsen lehet, még valaki nem tud olyan formát nyújtani, de gyerekekről lévén szó, egy hét alatt pár gól differencia simán behozható – tette hozzá.