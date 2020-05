Fehér Zsolt távozik a futsalegyüttestől

A nemzetközi sportéletben elfogadott dolog az edzők és a játékosok vándorlása, talán ez is segít a folyamatos előrelépésükben, és vele a sportágak fejlődésében is.

A Dunaferr DUE Dutrade FC futsalcsapatát az elmúlt sikeres években edzőként irányító Fehér Zsolt vezetőedző a döntése nyomán a következő szezont már a Veszprém kispadján kezdi meg. A távozás alkalmából az izgalmas és tartalmas dunaújvárosi időszakról beszélgettünk vele.

– Melyek voltak a legnagyobb csatái az itt töltött idő alatt?

– A Haladás elleni ezüstmérkőzést mondanám annak, amelyen a vendégek 0–1 re vezettek a szünetben, de mi mégis képesek voltunk megfordítani a mérkőzést, és ezzel a klub eddigi történelmének legnagyobb sikerét elérve a második helyen zártuk a bajnokságot! Emellett is szívesen emlékszem vissza a Berettyóújfalu, vagy a Győr ellen vívott kiélezett csatákra is! Ezek közül is a legszebb emlék, amikor Győrben 7–5-re tudtunk nyerni! Nagy élmény volt a Magyar Kupa négyes döntőjébe jutni, és ott a Ferencváros csapatát legyőzve a finálét játszani az ETO ellen!

– Melyik volt a legerősebb csapata, meg lehet ezt határozni?

– Nehéz erre a kérdésére válaszolnom, már csak azért is, mert nekem mindig az adott csapatom a legerősebb! Mégis, ha mondanom kell, akkor a 2018/2019-es keretet nevezném meg! Nagyarányú győzelmeket arattunk. Jó úton jártunk, hogy a dobogón végezzünk. Sajnos a sérülések nem kímélték a csapatot és „csak” a negyedik helyet értük el!

– Mi volt a nehezebb: az élcsapat kialakítása, vagy utána a legjobbak között való megtartása?

– Minden év elején a vezetőség és az edző feladata, hogy egy ütőképes, jó csapatot rakjon össze! Eredményes szezont követően nehéz együtt tartani a gárdát, hiszen a többi csapat azonnal lecsapna a jobb teljesítményt nyújtott játékosaidra. Ilyenkor gyors és határozott lépéseket kell hozni. Talán ezért volt a nehezebb dolog az adott jó keretet együtt tartani az elmúlt években!

– Elégedetten tekint vissza a Dunaújvárosban töltött időre?

– 2013-tól dolgoztam Dunaújváros futsal sikereiért, ott voltam, amikor a csapat feljutott az NB II-ből az NB I-be! Kétszer is ezüstérmesek lettünk a bajnokságban, valamint egyszer a Magyar Kupában!

Büszke vagyok az itt töltött időre! Nagyon sok jó játékossal dolgozhattam együtt, akiknek ezúton is szeretnék köszönetet mondani a sikeres szereplésekért. Köszönöm a vezetőknek, hogy bizalmat szavaztak az elmúlt években. És természetesen köszönet a stábtagoknak, akik a mindennapokban segítették a csapat munkáját.