Fehér második az eszéki Világkupán

Rendkívül jól szerepelt Fehér Nóra a tornászok eszéki Világkupáján, ahol ezüstérmet szerzett a felemáskorlát döntőjében.

A szerenkénti finálék első napjával folytatódott az eszéki World Challenge Cup. A hölgyeknél Fehér Nóra felemáskorláton, míg Mészáros Krisztofer talajon mutatta be gyakorlatot. A hölgyeknél a Győri AC tornásza remek gyakorlatot adott elő, és 13.367 ponttal végül a dobogó második fokára állhatott. A férfiaknál a szintén győri Mészáros Krisztofer talajon 11.467 pontot kapott, amellyel nyolcadikként végzett a fináléban.

A viadal vasárnap a döntők második napjával folytatódik ahol, Fehér Nóra talajon és gerendán lesz érdekelt, Makra Noémi pedig tartalékként szerepel a talaj döntőjében.

Fehér Nóra: Nagyon jó verseny volt, örülök az ezüstérmemnek. A döntőben bemutatott gyakorlatom erősebb volt, mint a selejtezőben. Előzetesen azt gondoltam, több pontot kapok rá, de az edzőm és a magyar csapat többi tagjai is büszkék rám, elégedettek voltak velem.

Aerobik Eb: A felnőtt csapat is bronzérmes

A juniorok után a felnőttek is kitettek magukért a bakui aerobik Európa-bajnokság selejtezőiben, a csapatversenyben a harmadik helyen végezetk, az egységek pedig négy finálét szereztek, ráadásul vegyespárosban és trióban az első helyről kvalifikálták magukat a döntőbe Bali Dánielék.

A felnőtt versenyzők selejtezőivel folytatódott 11. alkalommal megrendezésre kerülő aerobik Európa-bajnokság, amelyet Bakuban tartanak. Pénteken a juniorok, szombaton pedig a felnőtt sportolók mutatták be gyakorlataikat a megmérettetésen.

A trióknál a Bali Dániel, Farkas Balázs, Mazács Fanni alkotta hármas 22.361 ponttal, a nap legmagasabb pontszámával került a legjobbak közé, természetesen az első helyen. Vegyespárosban Bali Dániel-Mazács Fanni 22.050 ponttal is elsőként jutott döntőbe, Ott Viktor Rómeó-Száger Ivett ugyanitt 19.900 pontot kapott. A csoportoknál Farkas Balázs, Hajdú Kata, Lőcsei Zoltán, Makranszki Anna, Mazács Fanni 21.438 ponttal ötödikként döntős. Aerodance kategóriában a Banczerowski Laura, Hencz Anita, Kárpáti Noémi, Lovass Kata, Neuvirt Zsanett, Tesner Réka, Unger Martina, Vigh Petra 16.875 ponttal hatodikként jutott a fináléba. Egyéniben a hölgyeknél Hajdú Kata 19.150, Szöllősi Panna 18.300 ponttal zárt, a férfiaknál Ott Viktor Rómeó 19.300, míg Lőcsei Zoltán 20.000 pontot kapott gyakorlatára, ezek az egységek nem lettek finalisták.

A juniorokhoz hasonlóan a selejtezők után hirdették ki a csapatverseny eredményét, ahol a magyar felnőtt válogatott is remek eredményt ért el, a dobogó harmadik fokára állhatott, győzött az orosz csapat, míg a román együttes lett a második.

A viadal vasárnap a felnőtt és junior versenyzők döntőivel folytatódik.

Részletes program, Felnőtt és junior aerobik Európa-bajnokság, Baku:

Május 26 – döntők (juniorok) – egyéni (lányok), egyéni (fiúk), vegyes páros, trió, aerodance, csoport; (felnőtt) – egyéni (női), egyéni (férfi), trió, vegyes párok, csoport, aerodance

Junior torna-vb: Egyre jobb formában a fiúk

A fővárosban zajló Budapest Kupán Balázs Krisztiánnak jött ki a legjobban a lépés a junior torna-világbajnokságra készülő keretből. A Ferencváros tornásza ugyanis megnyerve korcsoportját, első lett egyéni összetettben.

Puskás Jenő szakmai igazgató szerint mindenki előre lépett. „Ilyenkor nem is nézem sem a helyezéseket, sem a pontszámokat, hanem a mutatott forma a lényeg. Úgy gondolom, hogy a keret tagjai fejlődést mutatnak, és ez pozitív. Összességében mindenki jobban teljesített: többek között Balázs Krisztián és Bátori Szabolcs is. Egyedül Márkus Sebestyénnek nem úgy alakultak a dolgai, ahogy szerette volna, de ő hátfájdalmakkal küszködött.” – mondta a vb sajtócsapatának a szakember

Vasárnap a szerenkénti döntőket rendezik meg. A verseny délelőtt fél 11-kor kezdődik. A Budapest Kupa után kiderül, hogy a fiúknál ki képviseli a magyar színeket a sportág első junior torna világbajnokságán Győrben. A világversenyt június 27. ás 30. között rendezik meg.