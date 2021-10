Fegyelmezettebben, pontosabban kell játszani

A férfi futsal NB II nyugati csoport 7. fordulóban a Magyar Futsal Akadémia gárdája a Dunaújváros Futsal csapatával játszik Érden, a Treff sportcsarnokban ma este fél nyolctól.

Adódhat a kérdés: Mit mutatott eddig a Magyar Futsal Akadémia csapata…

Mindenekelőtt egy megbízható, jó teljesítményt, aminek az eredménye a tabellán jelenleg elfoglalt 3. helyezés. Tény, rosszul kezdték a szezont, hiszen az első meccsen 5–4-re kikaptak a Sárvár csapatától. A következő héten már otthon verték 2–0-ra a PEAC-ot, majd idegenben 7–2-re a BAR-MAXIMO-t. A Nagykanizsa elleni összecsapás félbeszakadt. Utána a REAC ellen idegenben 0–0 lett a végeredmény. Végül 5–2-re nyertek Szigetszentmiklóson. Az jól látható, hogy otthon magabiztosak, ezért ponterősek. Viszont most a sikerre éhes dunaújvárosiak érkeznek hozzájuk.

Az újvárosiak őszi vesszőfutását eddig is híven bemutattuk. Az okait nem mi keressük, és ahogy minden újvárosi csapatnak, neki is a sikeres folytatást kívánjuk!

Az elmúlt heti hazai fiaskó után a klub két vezéregyéniségétől, akik szépszámú NB I-es mérkőzéssel a hátuk mögött szállnak csatába ebben az osztályban is, a következőket is hallottuk.

Csányi Dávid csapatkapitány: – A múlt heti mérkőzés miatt csalódott vagyok, hiszen nekünk állt az a ­meccs is. Ebből le kell vonnunk a következtetéseket, és ma már fegyelmezettebben kell játszanunk. Bár azon a mérkőzésen is lőttem egy újabb gólt, de a teljesítményemmel még sem vagyok megelégedve. Akkor több pontatlanságom is volt amin javítanom kell, például a mai mérkőzésen. A mai találkozó egy újabb lehetőséget kínál a számunkra. Mindenképpen számítok a három pontra, hiszen égetően szükségünk van rájuk.

Cseresnyés Alex a kapus poszt betöltése mellett gyakran csatár erényeket is csillogtat.

– Az erőnlétünkkel nem volt probléma, de sajnos sok egyéni hibát követtünk el, amiket ma már nem engedhetünk meg magunknak. Ezen a találkozón az edzőnknek szeretnénk bizonyítani a teljesítményünkkel, hogy ő kell nekünk, és vele szeretnénk győzni!