Ezúttal sem borult a megyei papírforma

Papírforma eredmények jellemezték a Fejér Megyei Kupa 5. fordulóját. A magasabb osztályban játszó, vagy a tabellán előrébb helyet foglaló együttesek győztek.

A Baracs és a Mezőfalva együttese is befejezte a Fejér Megyei Kupa küzdelmeit.

Baracs – Tordas 0–2 (0–1)

Játékvezető: Vinklár Péter. Asszisztensek: Hajcsár Lajos és Szatmári István.

Baracs: Vaszócsik, Badi, Hepp, Rezes, Prókai, Bartók, Éliás, Ásványi, Palkó, Huber, Nagy. Cserék: Pék, Sebestyén, Nagy, Mészáros, Badi.

Tordas: Cseresnyés, Csányi, Szabó, Hermann, Kanyó, Kerényi, Horváth, Fridrich, Tóth, Versits, Sáhó. Cserék: Tezsár, Havas, Kiss, Berki, Farkas.

Az első félidőben sokáig erősen egyforma teljesítményt láthattunk mindkét együttestől. A gólra érdemes helyzetek azonban kimaradtak, egészen a 38. percig. Bal oldali szögletből a beívelésre felemelkedő Vaszócsik hiába mentett, kiöklözött labdája pont a tordasi Szabó Balázs lábára esett. Szabó ezzel vezetést szerzett a vendégeknek. A szünet után Horváth Benett is feliratkozott a tordasi góllövőlistára, ez egyben a mérkőzés utolsó találatát is jelentette. A sípszót követően a Tordas megérdemelten vonulhatott győztesen az öltözőbe. A találkozó végén a hazai gárda edzőjét, Idei Szabolcsot kérdeztük.

– Az első gólig igazából nem volt baj. Akadtak lehetőségeink. Talán a vendégek egy kicsit jobban jöttek előre, de ettől még álltuk a rohamokat. A találat után a csapat kissé hitehagyott lett. A második vendéggólt követően a Baracs feltámadt, és akár fordíthatott volna az eredményen a játékot látva.

Sorozatban sikerült a széleken a tordasiak mögé kerülni, de a befejezések mindig elmaradtak. A meccs képe alapján a 0–2 reális különbséget mutat a magasabb osztályban játszó csapat javára. A kupa után a bajnokságra koncentrál a Baracs, ahol bajnokesélyesként lép pályára március 22-én Ráckeresztúr otthonában – hallhattuk a baracsi összefoglalóban.

Szintén vereséggel végződött a Mezőfalva – Martonvásár összecsapás. A vereség ellenére a mezőfalviak nincsenek lehangolódva.

Mezőfalva – Martonvásár 0–4 (0–2)

Játékvezető: Czagány Zoltán. Asszisztensek: Kovács Márk, Zámbó Csaba.

Mezőfalva: Antal, Balázs, Török, Balogh, Balogh, Bakos, Horváth, Kovács, Tonka, Kiss, Márok. Cserék: Orosz, Sümegi, Magosi, Horváth, Sági, Németh, Szili.

Martonvásár: Benkő, Vörös, Szeidl, Erdei, Hernádi, Kádár, Neuvert, Beraki, Somogyi, Cservenka, Szilágyi. Cserék: Somogyi.

Gólszerzők: Erdei Péter 2, Szilágyi Imre 1, Kádár József 1 találat.

Az első gólnál az ötödik percben a hazai Balázs passzából szerzett vezetést Martonvásár. Rá nem sokra, a kilencedikben, Szilágyi akcióból talált be a mezőfalvi Antal kapujába. A harmadik és a negyedik gól is akcióból született. Mezőfalvának lehetett volna szépítő találata, de Bakos János legényei nem tudtak élni a lehetőséggel. A lefújást követően a hazai edző így kommentálta a látottakat: – Reménykedtünk egy jobb eredményben. Bíztunk magunkban, de a realitás az, hogy ennyire még le vagyunk maradva. Ráadásul a csapat tagjai eléggé rossz egészségi állapotban futottak pályára. Köztük nem egy influenzásan vagy éjszakás műszakból, fáradtan érkezve lépett pályára. A lehetőségeikhez képest a fiúk odatették magukat, de be kell látni, pillanatnyilag nagy még a távolságunk a megyei első osztálytól. Remélhetőleg március 22-re, a bajnokság nyitányára, a Vajta II ellen már egészségesen és jó erőben állhatunk fel – összegzett Bakos János mezőfalvi edző.

További eredmények: Vajta – Mór 3–4, Bodajk – Sárbogárd 1–2, Mezőfalva – Martonvásár 0–4, Baracs – Tordas 0–2, Főnix FC-Baracska – Ercsi Kinizsi 5–2, LMSK Cobra Sport – Enying 2–3. A Mány – Bakonycsernye és a Dinnyés – Csór Truck Trailer mérkőzéseket április 1-jén játsszák.