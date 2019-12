Ezúttal nem volt esély a Fradi elleni pontszerzésre

A karácsonyi derbin az Újpest ellen kapott egy nagy pofont a DAB, amely – bár a következő fordulóban erőt mutatott Debrecenben – mégsem szerzett bajnoki pontot. Hétfőn pedig az a Fradi érkezett Újvárosba, amelynek bőven volt oka revansra.

Ezt ne hagyja ki! Hidegtálat készít a szilveszteri bulira? Íme a legjobb receptek!

Hosszú a szezon, és az ilyen feszített terhelési szakaszban bizony benne foglaltatik egy-két nem várt nagyobb zakó is. Az élcsapatok is belefutottak már ebbe, és sajnos így járt december 26-án a DAB, amely hazai jégen kapott egy kilencest az utóbbi hetekben magára találó, jobb sorsra érdemes Újpesttől. A sorsolás folytán nagyobb korrekcióra nem volt lehetőség, Azariék a múlt héten vasárnap a közvetlen rivális Debrecen otthonában játszottak és kaptak ki 3–1-re. Az Acélbikák mestere a találkozót követő értékelésében elmondta, messze voltak a tökéletestől, de kis szerencsével legalább egy pontot megérdemeltek volna… A „mi lett volna ha?” kezdetű fejtegetésre nem sok idő maradt, hiszen hétfőn este már a címvédő Ferencváros érkezett az újvárosi jégcsarnokba.

DAB – Ferencváros 1–6 (0–2, 1–1, 0–3)

Dunaújváros, 1000 néző.

Gólszerzők: Somogyi, illetve: Nagy, Tóth 2, Karmeniemi, Switzer 2.

A fővárosiaknak bőven volt törleszteni valójuk, hiszen az eddig három találkozón a Bikák mindig szereztek legalább egy pontot. A Fradi ennek szellemében kezdett. Előbb az újvárosi nevelés Nagy Gergő, majd a finn légióból Karmeniemi talált be az egyébként jól teljesítő Hughson kapujába. Közvetlenül a második játékrész elején Tóth Adrián növelte a zöld-fehérek előnyét 3–0-ra. A harmad közepén végre a népes hazai közönség is tapsolhatott. Somogyi egy villanással kozmetikázta az eredményt (1–3). Ébredt a remény a feltámadásra és az esetleges fordításra, ám a Fradi egyik legjobb légiósa Switzer találata gyakorlatilag lezárta az érdemi kérdéseket egy ember­előnyös szituációból (1–4). A vége előtt még duplázott Tóth és Switzer is (1–6).

Ihnacak mesternek fel kell ráznia csapatát!