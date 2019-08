Ezúttal már a maximumra volt szükség

Kedden este, lapzártánk után a találkozóig szintén veretlen Svédország korosztályos válogatottja várt ifj. Kiss Szilárd együttesére, amely végül négygólos különbséggel diadalmaskodott.

SVÉDORSZÁG – MAGYARORSZÁG 22–26 (15–17)

Magyarország: Bukovszky, Németh K., Zsigmond (kapusok), Bánhidi, Faragó L. 1, Farkas J. 4 (3), Horváth N., Juhász G. 1, Kajdon 4 (1), Koronczai 7 (2), Kukely 1, Kürthi 1, Mérai 1, Rittlinger 1, Vámos M. 2, Woth 3.

Szövetségi edző: ifj. Kiss Szilárd.

A magyar csapat legeredményesebb játékosa ezúttal is a dunaújvárosiak tehetsége, Koronczai Petra volt, aki így nyilatkozott a találkozó után:

– Az elején kicsit izgultunk, mert tudtuk, hogy most már egy erősebb ellenféllel találkozunk, a második félidőre viszont feljavult a védekezés, és elléptünk pár góllal. A legnagyobb erősségünk az volt, hogy végig bíztunk egymásban. Abban, hogy együtt meg tudjuk csinálni. Először norvégok ellen be kell jutnunk az elődöntőbe, aztán pedig természetesen a lehető legmagasabban szeretnénk végezni.

A norvégok elleni szerda esti találkozó lapzártánk után kezdődött.

A meccs előtt már biztos volt, ha a magyarok nem kapnak ki, akkor a középdöntőben csoportjuk elején végeznek, és elődöntőt játszhatnak a másik ág második helyezettjével, amely minden bizonnyal a dán csapat lesz. Az elődöntőket pénteken, a bronzcsatát és a döntőt pedig vasárnap rendezik Celjében.