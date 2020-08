Ezúttal is szurkolók nélkül vízipólóznak

Pénteken este kiütéses győzelemmel kezdte a Magyar Kupa-mérkőzéseit a címvédő DUE Maarks Graphics csapata, amely a Fabó Éva Sportuszodában történt szombati tűzeset miatt ma délután 17 órától zárt kapus mérkőzésen folytatja a sorozatot a Szeged ellen.

Amint az előre borítékolható volt, a DUE Maarks Graphics csapata sima győzelmet aratott a Honvéd felett a Magyar Kupa második fordulójában.

BHSE – DUE-Maarks Graphics 8–23 (1–5, 4–7, 1–5, 2–6)

DUE-Maarsk Graphics: Magyari – Szilágyi 4, Gurisatti 7, Mahieu 1, Mucsy 1, Szellák 1, Huszti. Csere: Balog (kapus), Sajben 3, Horváth 1, Szabó 1, Garda 4, Ziegler, Brezovszki, Huszti V. Vezetőedző: Mihók Attila.

A Honvéd gólszerzői: Szűcs 2, Rajna 2, Bálint, Gyárfás, Czakó, Balaskó.

Március óta ez volt az első tétmeccse Mihók Attila csapatának, amely azóta részben átalakult, ám így is magabiztos teljesítményt mutatott, és már az első játékrészben eldöntötte a találkozót.

Az Egerből érkezett Magyari Alda válogatott hálóőr először védte a DUE kapuját éles találkozón.

– Jól éreztem magam a kapuban, ám a nyolc kapott gól azt mutatja, hogy még bőven van mit csiszolnunk a védekezésben. A támadásban viszont nagyon szép dolgokat mutattak a lányok, tehát összességében elégedettek lehetünk. Ami a felkészülésünket illeti, az elején nekem egy furcsa, kicsit meglepő volt az itteni edzésmunka, de örömteli, hogy például evezés és kerékpározás is színesíti a programot. Laura Aarts (a dunaújvárosiak korábbi kapusa, holland válogatott, Európa-bajnok – a szerk.) nagyon sokat segít, örülnék, ha folytathatnánk a jövőben is a közös munkát. A Magyar Kupában szeretnénk megnyerni a csoportunkat – nyilatkozta Magyari a klub facebook-oldalán.

Az áhított csoportgyőzelemhez a következő lépést már ma délután megtehetik az egyetemisták, akik 17 órakor a Szegedet fogadják a helyi Fabó Éva Sportuszodában.

A csapat már nagyon készült arra, hogy március után ismét újvárosi szurkolók előtt játszik, ám erre még sajnos várni kell.

Primász Ágnes, a klub szakosztályvezetője lapunk megkeresésére elmondta, a szombat hajnalban történt tűzeset miatt a találkozó zártkapus lesz, azaz nézőket ezúttal nem engednek be a találkozóra.

A 3. forduló további programja: B-csoport: II. kerületi TVE – BVSC, III. kerületi TVE-uszoda,18.30.

A-csoport: Augusztus 4., kedd, Eger – FTC, Eger, 11.00, UVSE – Szentes, Hajós-uszoda, 12.00.

A Tatabányával kezdik a bajnoki sorozatot

A Magyar Vízilabda Szövetség székházában elkészítették többek között a férfi és női ob I-es sorsolást is. A női mezőnyben 10 csapat indul, az alapszakasz után következik majd a rájátszás. Alapszakasz tervezett játéknapok 1. forduló: 2020. szeptember 26. Dunaújváros –Tatabánya, 2. forduló: 2020. október 3. III. kerületi TVE – Dunaújváros, 3. forduló: 2020. október 10. Dunaújváros – Eger, 4. forduló: 2020. október 17. Szentes – Dunaújváros, 5. forduló: 2020. október 24. Dunaújváros – UVSE, 6. forduló: 2020. november 7. Honvéd – Dunaújváros, 7. forduló: 2020. november 14. FTC – Dunaújváros, 8. forduló: 2020. november 18. Dunaújváros – BVSC, 9. forduló: 2020. november 21. Szeged – Dunaújváros.