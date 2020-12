Ezúttal felgördül a függöny

A férfi futsal NB I 9. fordulójából elmaradt Aramis SE – Dunaferr DUE Dutrade FC mérkőzést ma este 19.35 órától pótolják Budaörsön. Reméljük, ezúttal a technika is így akarja ezt.

A mérkőzést eredetileg október végén játszották volna le a csapatok. A játék viszont technikai okokra hivatkozva elmaradt, mivel a rendezők a pályát elválasztó függönyt nem tudták felhúzni. A probléma bejelentésének késleltetése – az Aramis aznapi nagyon tartalékos keretének fényében – meglehetősen rossz szájízt keltett az eseményeket követőkben.

Most viszont kedvezőbb helyzetben lesznek a hazaiak. Akkor egy rossz széria után várták az egyre jobb formába lendülő Dunaferrt. Mivel egy ponttal és egy hellyel voltak lemaradva tőle, nagy volt a tétje a mérkőzésnek. Az eltelt időben fogadták az MVFC Berettyóújfalut, és a vendégek győztek 7–3-ra. Kecskeméten is szerencsét próbáltak, ahonnét egy 6–4-es vereséggel távoztak. Ezt a hetet viszont önbizalom-erősítéssel kezdték, a hozzájuk érkező Nyírgyulaj csapatát 4–1-re verték!

Az elmúlt egy hónapban változott a tabella állása, az Aramis egy meccsel többet játszva most a hatodik helyen két ponttal áll a Dunaferr előtt. Egyre erősebb a küzdelem a felsőházba való kerülésért. Minden egyes megszerzett pontnak mérkőzésről mérkőzésre emelkedik az ázsiója!

Nagy a tét, ami egy komoly lehetőséget is ígér! A kényszerűség miatt október végéhez képest jelentősen átalakult a dunaújvárosi futsalcsapat. A korábban már az első együttesben is szerepet kapó Csányi Dávid, aki a gólképes csapatkapitány lett, valamint a játékteljesítménye alapján teljesen újjászülető Cseresnyés Alex, mint rangidősek mellé a kényszerűség és a tehetségük alapján az első sorba került Németh László, Dorogi Benjamin és Slett Kristóf is.

Ebben a keretben már helyet kapott a „nagy visszatérő” Boldizsár Csaba is, aki a jelenlegi listavezető, a Haladás ellen már az első mérkőzésén góllal mutatkozott be. Mellette a fivérek, Schnierer Joel és Balázs, Gergely Milán, Danó Dominik, Szabó Kristóf, Bartha Roland, Garda Bálint, valamint Szili Csaba is elszántan készül arra, hogy eredményesen vegye föl a harcot akár a legjobb csapatok ellen is. A nagy előrelépés, az NB I-ben nyíló játéklehetőségek miatt további tehetségek is várnak a régóta vágyott álmaik megvalósulására.

Tehetség, fiatalság, lendület, szorgalom és igazi akarás jellemzi a fölkészülésüket. Nem kergetnek álmokat, komoly célokért küzdenek. Ezúttal is nagy lehetőség előtt állnak, akár helyet is cserélhetnek a vendéglátóikkal! Facskó József, aki az U17-es korosztálytól az edzőjük, soha nem látott hittel és elszántsággal dolgozik azon, hogy a benne lobogó harci tüzet a fiatalokra is átültesse.