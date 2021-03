Ezüstös Worm Angels

Kiegyenlített, végig szoros csatában ugyan, de hazai jégen vereséget szenvedett a férfi OB II-es jégkorongbajnokság második találkozóján a dunaújvárosi Worm Angels csapata, így első idényében ezüstéremmel zárt. A fővárosi KHM SE pedig megőrizte bajnoki címét.

Worm Angels – KMH SE 2-4 (0-0, 1-1, 1-3)

Worm Angels: Vég – Hüffner, Jobb, Győri, Horváth, Kedves (1) – Erdélyi 1, Szepessy G., Kiss Á. (1), Borbás, Papp – Bogó, Láng, Minarik 1, Szepessy M., Vojnits (2) – Krukk, Bába, Jelinek, Kis B. Vezetőedző: Halász Gyula, csapatvezető: Kováts András.

A KMH SE gólszerzői: Glofák 2, Haider, Schellin.

A tétnek megfelelően magas fordulatszámon kezdődött a finálé második felvonása. Az első percekben vendégek többször kerültek Vég kapuja elé, ám a Worm hálóőre rendre a helyén volt, és a védők is hatékonyan takarítottak. Kiegyenlített csata zajlott a jégen, az első komoly hazai helyzetet Hüffner és Borbás hozta össze. Az újvárosi bekk kemény lökete a palánkról épp Borbás elé került, aki egyből kapura is tette a pakkot, Gadácsi mamuttal mentett a gólvonalról. A 13. percben Schellin hátulról ütközte le Szepessy Mátét, e nem éppen sportszerű ténykedését a bírók kétperces kisbüntetéssel honorálták. A Worm többször is veszélyesen járatta meg korongot emberelőnyben, ám nem jött össze a vezető gól.

A második harmad elején azonban mindez sikerült a címvédőnek, Glofák közelről talált be. A meccs felénél végre jött az újvárosi egyenlítés, Erdélyi elemi erejű lövése a jobb felső sarokban kötött ki.

A harmadik játékrészre 1—1-es állás fordultak a felek, a 46. percben Glofáf megszerezte önmaga és csapata második gólját (1-2). A 48. percben a KMH gólfelelőse ült ki pihenni két percre. Minarik pedig a kékvonalról, takarásból eleresztett bombával zárta le az emberfórt (2-2).

Az 54. percben a hazaiak részéről Kedves is kapott némi extra szünetet a zebráktól. A KMH pedig Haider révén 8 másodperc alatt ki is használta az 5 a 4 elleni játékot (2-3). Az 55. perc végén még nagyobb bajba kerültek az egyenlítésért komoly energiákat megmozgató házigazdák: Schellin a kapu torkából kotorta be a KHM negyedik gólját. A hajrában Schellin majd Lévai is kapott még egy kétperces kisbüntetést, ám több találat már nem született, így a kanadaiak újabb bajnoki címüket ünnepelhették a lefújást követően. A Worm Angels pedig első idényében remek teljesítmény nyújtva, ezüstéremmel zárta a 2020/2021-es szezont.

Aki nem látta a meccset, itt pótolhatja: