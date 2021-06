Ezüstérem a világliga-fináléban

Az olimpiára készülő magyar női vízilabda-válogatott, miután a péntek esti elődöntőben legyőzte Kanadát, a világliga szuperdöntőjének athéni fináléjában a világ- és olimpiai bajnok Egyesült Államoktól szenvedett vereséget, így ezüstérmes lett a sorozatban.

Bíró Attila együttese a tornán ugyan a csoportban egy győzelem mellett két vereséget szenvedett el, de a legfontosabbkor, a negyeddöntőben parádés játékkal legyőzte az Európa-bajnok spanyolokat. Ezt követően pénteken este Kanada jött a fináléért, akkor kikaptunk a csoportkörben. Most nem, 14–10-re győzött a csapat úgy, hogy megint a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics kapusát, Magyari Aldát választották a meccs legjobbjának, csakúgy, mint a spanyolok ellen. A többi dunaújvárosi játékos közül Szilágyi és Gurisatti két gólt szerzett, Garda nem talált be.

A sikerrel a válogatott kvalifikálta magát a jövő évi fukuokai világbajnokságra is.

– Az utolsó három napra terveztük a jó formát – magyarázta Bíró Attila szövetségi kapitány, miért nyertünk, és játszunk így 2016 után ismét döntőt egy világversenyen. Akkor a belgrádi Európa-bajnokság fináléjában szerepeltünk, amit akkor meg is nyert az együttes.

Gurisatti Gréta azt mondta, megint nehézkesen indult a védekezés, de gyorsan helyrerakták a dolgokat, a végére pedig magabiztos győzelmet arattak. – Világversenyeken ez lesz az első döntőnk, ez biztos nagy önbizalmat ad. Kitűztük célul, ha nyerünk Kanada ellen, akkor vacsorára rendelünk gyrost, ez is feldobta a csapatot – jegyezte meg mosolyogva.

Az amerikai csapat tudják, más szintet képvisel, ennek ellenére nagyon szoros meccset szerettek volna velük játszani. A szombat esti döntő előtt a lányok és szakmai stáb megnézte a magyar–francia Eb-mérkőzést amolyan ráhangolódásként. A szurkolás mellett meríthettek belőle erőt, hogy az óriási különbségek bizony eltüntethetők két csapat között. Hiszen azzal mindenki tisztában van, az USA legyőzése óriási bravúrnak számít, hasonlóan labdarúgóink csodatételéhez. S ettől nem is álltak olyan messze a lányok, sokáig tapadtak az ellenfélre, a negyedik negyed elejére 9–5-ös hátrányukból 9–8-ra zárkóztak fel. Azonban az amerikaiak megmutatták, miért ők a legjobbak, a következő támadásból gólt lőttek, majd blokkolták Keszthelyi és Gyöngyössy próbálkozását, Szilágyi lövését meg Johnson védte. Közben szereztek még két gólt, s utána is kettőt, így a végére magabiztossá tették a győzelmüket.

Egyesült Államok – Magyarország 14–8 (4–2, 2–1, 3–4, 5–1)

Magyarország: Magyari – Ábel-Antal D. 1, Keszthelyi-Nagy 2, Máté, Rybanska 1, Illés, Vályi. Csere: Szilágyi D., Gurisatti 2, Leimeter 2, Gyöngyössy, Garda.

– Hat góllal kikapott a csapatom, hat góllal senki sem szeret kikapni, így nem vagyok elégedett az eredménnyel. Az egész heti munkával viszont igen, idei második világversenyünkön is bekerültünk a döntőbe. Egyet, a trieszti olimpiai selejtezőt megnyertük, természetesen az volt a fontosabb torna. Az olimpia évében két ilyen eseményen a döntőbe kerülni szép teljesítmény, nyilván a trieszti győzelem volt a hab a tortán. Most itt az amerikaiak ellen is demonstráltuk, hogy fejlődőképes csapat vagyunk, és a következő egy hónapban fejlődni is fogunk tovább – értékelt Bíró Attila.