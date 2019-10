Ezt most bánhatják a spártaiak

A negyedik fordulóban elért bravúros sikere után önbizalommal telve utazhatott Érdre a hét végén, a remek erőkből álló Ares HC otthonába a Dunaújvárosi Egyetem–Rudas Floorball Team.

ARES HC–Dunaújvárosi Egyetem-RFT 7–6 (0–3, 3–2, 4–1)

A Floorball Hungary összefoglalója szerint alig 18 másodperc telt el, amikor megszületett az első (vendég)gól Kovács Balázs révén. Jó lendületet vettek ezzel a spártaiak, akik a 10. percre már hárommal is elhúztak. Szünetig kiállítások itt is, ott is, a vendégek mehettek előnnyel pihenni (0–3).

3–0-ra és 6–3-ra is vezettek az újvárosiak, ám a hajrában kikaptak

Az ARES igyekezett zárkózni és Fodor Attila góljával meg is tették az első lépéseket ennek érdekében (1–3). Egyre inkább felgyorsulatk az események: a 26. percben büntetőt kaptak a Fejér megyeiek, de a lehetőség kimaradt. Ember­előnybe került az érdi csapat, de így is a vendégek szereztek újabb gólt Kiss Péter révén (1–4). Egyre több kiállítás (öt- és kétperces büntetés) az újvárosi oldalon, amellyel élt az ARES: a kettős emberelőnyt és a simát is sikerült góllal abszolválniuk Mujahid Tamáséknak, szorossá vált a mérkőzés (3–4), miközben sérülés is történt hazai oldalon. Ismét emberelőnyben támadhattak a hazaiak, ám az újvárosiak kivédekezték a hátrányt és Kovács Balázs találatának köszönhetően kétgólos előnnyel várhatták a folytatást (3–5). A záró húsz percben is a spártaiaké volt az első szó: Kiss Péter gólja ismét háromgólos előnyt jelentett (3–6). Tíz perccel a vége előtt utolsó rohamra indultak az érdiek és ez bejött, hiszen sorozatban négy gól szereztek, a utolsót, egyben a győzelmet jelentő találatot a lefújás előtt 36 másodperccel Fodor lőtte (7-6). A dunaújvárosiak így pont nélkül távoztak Érdről.