„Ezek a lányok hisznek a csodákban – jó volt látni a csillogó tekintetüket”

Huszonhárom év után nyert újra korosztályos világversenyt a magyar női utánpótlás-vízilabdaválogatott. A dunaújvárosi klubnál is dolgozó dr. Sike József vezetőedző szerint egy olyan kiemelkedő generáció lett Európa-bajnok Szentesen, amelynek legtehetségesebb tagjai már ott lehetnek a 2028-as olimpiai játékokon is.

„A csoportmeccsek során csalóka eredményt értünk el a nagyon erős orosz válogatott ellen. Bár nekik elég lett volna a csoportelsőséghez – és ahhoz, hogy a spanyolokat elkerüljék – a döntetlen, mégis kockáztattak, többször is hét a hat ellen támadtak, mi pedig éltünk a lehetőséggel, és három-négy könnyebb gólt is szereztünk és győztünk 15–8-ra. A fináléban már másként alakult a játék képe.

Mentálisan erősek voltak a lányok, 2–5-ről fordítottak, és lettek megérdemelten Európa-bajnokok – fogalmazott lapunknak Sike József, aki az Eb előtti felkészülésről és a jövő lehetőségeiről is beszélt:

– A magyar gyermekbajnokságokban kötelező minimum két negyedben szoros emberfogást játszani. A nemzetközi porondon ilyen kötelem nincs, így alkalmazkodnunk kellett. A magyar pólósoknak nem igazán ízlik a zónavédekezés. A csapat és a szakmai stáb négy héten át keményen dolgozott, hogy ezt orvosoljuk. Mint az eredmény is bizonyítja, e feladatot többségében sikerült megoldanunk. E válogatottnak stabilitást adott a jó védekezés, amely hatékony támadójátékkal is párosult. Számos dolognak össze kell jönnie egy világversenyen történő kiemelkedő szerepléshez. Bár a szentesi kontinensbajnokságon nem lehettek ott a szurkolók az uszodában, mégis jelentős pluszt adott, hogy hazai medencében, ismerős közegben játszhattunk. A csapat tagjai 14 és 15 éves lányok, akik még kevés gonoszsággal találkoztak az életben, hisznek az álmaikban, a csodákba. Jó volt látni csillogó szemüket vasárnap este, amikor a várt csoda végre megvalósult. Esetükben egy kiemelkedő generációról beszélünk, amely komoly sikereket érhet el a jövőben. E korosztály számára 2022-ben világbajnokságot rendeznek, a közvetlen riválisok száma pedig gyarapodni fog, hiszen várhatóan ott lesz a mezőnyben Kína, Ausztrália, Kanada és az USA is, mind tekintélyes játékerőt képviselnek. A szentesi Európa-bajnokságra a felkészülést egy bővebb, húszfős keret kezdte meg, végül tizenöten lehettek ott a tornán. Ebben az életkorban akár egy év alatt is nagyon sokat lehet fejlődni, előrelépni, tehát még ez a mostani, szép sikert elért keret is változhat. Biros Péter szövetségi kapitány majd értékeli a munkánkat, bízom abban, hogy a szakmai stáb is együtt marad e válogatottnál. Sokra hivatott ez a fiatal generáció, amelynek legjobbjai már ott lehetnek a 2028-as olimpiai játékokra remélhetően kijutó nemzeti csapatban is.

A Kardos testvérek is dicséretet kaptak Sike Józseftől

Újvárosi edzőként külön büszkeséggel töltött el Kardos Dominika és Kardos Laura teljesítménye, akik végig kiegyensúlyozottan, megbízhatóan játszottak az Eb-n. Az úszástudásuk, sebességük kiemelkedő volt. Az igazán gyors pólót játszó spanyolok és oroszok legjobbjaival is felvették a versenyt – mondta el a Hírlapnak a friss Európa-bajnok vezetőedző.

Az Európa-bajnok magyar válogatott, kapusok:

Torma Luca (Győr), Varga Nóra (Szentes). Mezőnyjátékosok: Bereczki Luca (BVSC), Gulyás-Oldal Emma (FTC), Hajdú Kata (UVSE), Horváth Zsófia (Szentes), Kardos Dominika (Dunaújváros), Kardos Laura (Dunaújváros), Kiss Patrícia (BVSC), Lendvai Natasa (KSI), Lendvay Zoé ­(UVSE), Sóti Lili (Tatabánya), Tiba Panna (UVSE), Varró Eszter (OSC), Zantleitner Helga (Tatabánya). Szakmai stáb: Biros Péter szövetségi kapitány, dr. Sike József vezetőedző, Zantleitner Krisztina edző, Zirighné Sós Ildikó edző, Csicsáky Vince videós.

További eredmények:

A 7. helyért: Izrael – Hollandia 6–7, az 5. helyért: Horvátország – Olaszország 10–15, a 3. helyért: Spanyolország – Görögország 9–6.