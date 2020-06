Ezek a labdarúgók még igazi egyéniségek voltak

Dr. Somos András az újpesti csapat szurkolói klubjához tartozó személyiség, aki gyakran játszik együtt a legendás játékosokkal. Ezúttal azonban az „Öreg Lilák” olyan bő kerettel érkeztek a nagyvenyimi gálamérkőzésre, hogy a pálya szélén menedzserkedett.

Olyan sok sztárral érkeztünk, hogy nem férek be, ezért a média részét viszem az eseménynek. Nyilván nem vagyok megsértődve, sőt örülök, hogy azok játszanak, akik az igazi legendás játékosok – kezdte.

Nagyon összetartó közösségnek látom a társaságot. Mi az erejük?

– Szerintem az, aki az ötvenes évektől a nyolcvanasokig tartó időszak újpesti fociját ismeri, az azt is tudja, hogy ezek a játékosok igazi egyéniségek. Tehát nem az van, hogy véletlenül kerültek oda, ahová, és nem értek el semmit, hanem komoly nemzetközi eredményeket jegyeznek. Például az Urbán Flórira gondolok, vagy akár arra a csapatra, amelyik KEK-résztvevő volt a Parma ellen és csak 1–0-ra kapott ki tőlük. A ’80-as évekhez képest ez azért eredmény! Azt gondolom, hogy senkit sem kell kétszer kérni, ha arról van szó, hogy menjünk el Zagyvaszántóra, Tamásiba vagy Nagyvenyimre. Amikor együtt tudnak lenni ezek az emberek, akkor első szóra jönnek. Azt is tudják, hogy ebből él a klub, hogy az ő sikereik nyomán, majd az újabb generációknak mondják el, „volt egy nagy csapat, és majd lesz is!”

Száguld a fantáziája! Mikor jön el az az idő?

– Ez egy nehéz kérdés. Amennyiben most bent marad a csapat az első osztályban, akkor azt a szurkolók már sikerként fogják megélni. Két-három meccsel ezelőtt volt egy olyan lélektani pillanat, amikor azt mondták, hogy inkább akkor az NB II, mint hogy a lelkünket veszítsük el, lemondva az új címerünkről, hogy a régit visszaállítsák.

Képtelen állapot lenne, hogy az Újpest elmegy az NB II-be meccset játszani, de az nem egy feljutós kupamérkőzés lesz! Ugyanis a szombati, utolsó forduló előtt még nem biztos a csapat bent maradása az NB I-ben.

– Az lenne, de erről most nincs szó! A baráti körből egy ferencvárosi szurkoló korábban kiszámolta, hogy még a negyedikek is lehettünk volna, ha minden összejön, és a vetélytársaknak pedig semmi sem. Ez már nem realitás. Persze nem a Fehérvárt kell megverni.

A Nagyvenyimre érkező keretből kikre lehet különösen büszke?

– Minden egyes játékosra, hiszen nem mondható, hogy Kvasz Krisztián, Pollák Zoltán kevésbé lenne NB I-et járt focista, mint Véber György vagy Aczél Zoltán, akik még edzőként is elértek valamit!

„Elhozták-e” magukkal a nagy öreget, Göröcs „Titit”?

– Bár fizikailag már nem lehet itt, de szellemében természetesen velünk van. Azt hiszem, ha valami megrázta az Újpest csapatát az az, hogy Göröcs Titit elveszítettük. Aki ott volt a temetésén, az pontosan átérezte, hogy ő mit jelentett ennek a klubnak. Máig is erőt ad, hiszen egy félmondatába is annyi erő és meglátás jutott, mint nagyon keveseknek. Végtelenül szerény ember volt, és mindig azt éreztette, hogy „te is fontos vagy, és nem csak én vagyok a középpontban”. Amikor pedig valóban ő került oda, az zavarta őt. Mindenhol velünk van!