Ez vállalható vereség volt

A DVTK Jegesmedvék látogatott tegnap este a Dunaújvárosi Jégcsarnokba. A négy forduló után nyeretlen Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongozói első pontszerzésükre készültek az Erste Ligában.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány önmagából kikelve fenyegetett meg egy választópolgárt (videó)

A miskolciak az elmúlt éveket a szlovák extraligában töltötték, három esztendő után tértek vissza az Erste Ligába. Ebből kiindulva ők voltak a találkozó esélyesei. A DVTK a legutóbbi fordulóban hazai pályán 4–3-ra verte meg az Újpestet, amely a találkozó előtt három meccset is veretlenül zárt Erdélyben.

A DAB egy nagyon elrontott első harmad után – 0–5 – pénteken a Dunaújvárosi Jégcsarnokban kapott ki 5–1-re az UNI Győri ETO HC-tól.

DAB–DVTK Jegesmedvék 1–3 (0–2, 1–1, 0–0)

Dunaújvárosi Jégcsarnok, 150 néző. Vezette: Gangel, Németh, Fényi, Dorner.

DAB: Kovács – Erdély, Po­zsár, Dudkin, Horváth Á., Szappanos – Benke, Bobcek (1), Németh P., Szűcs 1, Török (1) – Dubnov, Szécsi, Lőczi, Németh Á., Pinczés O. – Druja, Marosi, Gebei, Somogyi, Tamás. Vezetőedző: Leo Gudas.

DVTK: Kiss – Doetzel (1), Hadobás (1), Galanisz (1), Ritó, Walker 1 – Hywarinen, ­Wehrs, Miskolczi, Szabad 1, Vojtkó – Kiss, Szirányi (1), Farkas M., Galajda, Lövei – Farkas O., Mattyasovszky, Mihalik 1, Pecsét. Vezetőedző: Tokaji Viktor.

A dunaújvárosiak ezúttal nem kezdték olyan katasztrofálisan a mérkőzést, mint legutóbb a Győr ellen, amikor villámgyorsan bekaptak öt gólt. Most a harmad közepén jött az Acélbikáknál egy rövidzárlat, amikor két perc sem kellett ahhoz, hogy két gólt jegyezzenek – a saját kapujukban.

A második harmadból még egy perc sem telt el, amikor Bobcek négy perc kiállítást kapott, és ezt a miskolciak kihasználták, ami után 3–0-ra alakult az állás.

A DAB egyébként nem játszott rosszul, több helyzetet is kialakított, de a kapu előtt nem volt szerencséje. A 35. percben azután megszületett a DAB első gólja, igaz, kettős emberelőnyben, amikor Szécsi Patrik volt eredményes.

Az Acélbikák a játékrész hajrájában nemcsak egyenrangú ellenfelei voltak a miskolciaknak, hanem többször be is szorították őket, egyáltalán nem lett volna meglepő, ha hátrányukat csökkenteni tudták volna – nem sikerült, így maradt a 3–1-es DVTK-vezetés.

A befejező játékrész nem hozott valami látványos jégkorongot, viszont igen kemény küzdelmet láthattunk. A dunaújvárosiak remekül tartották magukat az esélyesebb ellenfelükkel szemben, sőt, több gólszerzési lehetőségük is volt. Az is igaz, hogy az utolsó öt percben a DVTK beszorította a DAB-ot, birtokolta a korongot, de annyira nem volt vészes a helyzet a dunaújvárosiak szempontjából, mert a miskolciak sem álltak túl közel a gólszerzéshez. Végül is tisztességes vereséget szenvedtek az Acélbikák.