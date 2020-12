Ez minden fáradtságot megért

Vasárnap első magyar női tornászként kétszeres Európa-bajnok lett a Dunaferr SE versenyzője, Kovács Zsófia. Edzője, Trenka János tőmondatokban ezt mondta a diadal után: „Leírhatatlan, extázis, teljesen kikészültem, persze pozitív értelemben”.

A csapatban szerzett harmadik hely után – ami szintén egyedülálló volt – Kovács Zsófia alaposan megfejelte teljesítményét vasárnap, hiszen a szerenkénti döntőkben ugrásban és felemás korláton is Európa-bajnoki címet szerzett. Ezzel a magyar női torna történetében ő az első kétszeres kontinensbajnok.

A Dunaferr SE-ben Kovács Zsófiát edző Trenka János is hihetetlenül boldog volt az eredmények miatt.

– Igaz, tudjuk, hogy kevesebb nemzet volt itt Törökországban az Eb-n, mint szokott lenni, de az arany az arany, ezt a sikert nem veheti el tőlünk senki. Nehéz volt a felkészülésünk, hiszen Dunaújvárosban a Magyar Torna Szövetségnek köszönhetően felújítják a csarnokunkat. Így Budapestre jártunk edzeni, és ez sokkal fárasztóbb volt, de mindig. Mondtam a lányoknak, ne erre figyeljenek, hanem a kiegyensúlyozottságra – mondta.

Kiemelte, számára nagy dolog volt, hogy a szövetségi kapitány, Draskóczy Imre felkérte, hogy végig a felnőtt női válogatott mellett legyen, és lentről a pódiumról segítse munkájukat. Ez nagy megtiszteltetés, ami miatt szintén boldog volt, hogy így megbízott benne.

– Nagy munka volt, és embert próbáló feladat is. Még szerencse, hogy a juniorokkal volt a másik dunaújvárosi edző, Badics Réka, mert rájuk alig tudtam figyelni. Kovács Zsófival már egy ideje az volt a tervünk, hogy az ugrásra és a felemás korlátra koncentrálunk. Ez összejött. Bevallom férfiasan, Zsófi ugrásaranya után elöntöttek az érzelmek, komolyan majdnem elsírtam magam, de nem volt megállás, menni kellett tovább, hátra volt még a felemás korlát, hiszen Zója és Zsófi mellett is ott kellett állnom. Ez is egy külön feladat, ezt is tanulni kell. Zsófi hozzáállását és profizmusát bizonyítja, hogy egyik pillanatban még Európa tetején állt, a másik percben már a következő gyakorlatot kellett csinálnia. El is rontotta az elején a felemás korlátot, de meg tudta menteni, össze tudta szedni magát ilyen extázisban, hogy maximálisan végig tudta csinálni, és még egy aranyérmet mellé tudott tenni. Kevés sportoló van, aki erre képes a kezdeti hiba után. A junior Mayer Grétára is nagyon büszke vagyok, az igaz, nem volt tökéletes a szereplése a selejtezőben, ezt majd higgadtan ki kell elemezni. Ellenben a döntőben javított, gerendán kapott az élettől egy lehetőséget, és élni tudott vele, ráadásul azonos pontszáma lett az első helyzettel, csak a kivitel miatt lett második, és talajon is érmet nyert. Nagyon kemény időszak van mögöttünk, de az eredmények minden fáradtságot megértek! – zárta gondolatait.

Altorjai Sándor csapatvezető így összegzett: – Amikor elindult a világjárvány, és azon kellett sakkozni, hogyan osszuk be a versenyzőket a két­órás időintervallumba, hogy tudjanak edzeni, bizony nem gondoltam volna, hogy ilyen sikereket érhetünk el. Igenis egyedülálló az, ami velünk történt, hat bronz-, három ezüst- és három aranyérmet szereztünk, és még ha csonka Eb volt is, ezt nem kell szégyellni, ez fantasztikus. Nagyon büszke vagyok a versenyzőkre és az edzőkre, és mindenkire, aki egy hajszálnyit is hozzátett ehhez az eredményhez. Jó volt együtt lenni a válogatottal, látni a csillogó szemeket, és azt gondolom, beszédes volt, amikor Zója átölelte Zsófit a felemás korlát után, rendkívül összetartó ez a csapat. Remélem, magyar tornasportban mindenkinek nagy lökést adnak ezek az eredmények, és még jobb teljesítményre ösztönöznek mindenkit.

Dr. Magyar Zoltán, a MATSZ elnöke szerint Zsófia ugrását és korlátját tekintve, a pontszámot és a minőséget nézve, világszínvonalú volt. – Óriási dolog az is, az utóbbi tíz évet tekintve ennyire még nem fogtak össze a magyar tornászok, együtt, egymásért dolgoztak, felnőttek és juniorok egyaránt, és ezek a sikerek ennek is köszönhetők, bízom abban, ez az összefogás folytatódik. Az Eb-t a teljes sportszakma csak felmagasztalta, nagyságát és komolyságát jelzi, hogy ide látogatott a Nemzetközi Torna Szövetség elnöke, Morinari Watanabe is, aki a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban is fontos feladatokat lát el.