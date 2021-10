Újabb rangadót nyert a Worm Angels, amely egyik közvetlen riválisát, a KMH-t győzte le

A múlt héten pénteken újabb komoly kihívás várt az ob II-es jégkorong-bajnokságban vitézkedő Worm Angels gárdájára, amely egyik közvetlen riválisát, a remek erőkből álló KMH SE gárdáját látta vendégül a dunaújvárosi jégcsarnokban.

Worm Angels – KMH SE 4–1 (2–1, 0–0, 2–0)

Worm Angels: Gyenes – Bogó (1), Lencsés (1), Borbás 2, Kiss Á., Papp Cs. – Hüffner 1, Szepessy G., Azari, Szepessy B. (1), Szepessy M. (1), Komáromi (1), Krukk, Hamvai (1), Minárik 1, Tarcsi, Bába, Sadun. Edző: Németh Péter.

A KMH SE gólszerzőije: Haider Wolfgang.

Az előző idény két döntőse az idei kiírásban most találkozott először. Akkor a KMH bizonyult jobbnak, a Worm pedig már korábban is jelezte, az idei pontvadászatban már mindenképpen az aranyéremért küzdenek majd. Ennek szellemében kezdett a hazai gárda, amely a találkozó elején több helyzetet is kialakított, ám egy szerencsés góllal a „kanadaiak” szerezték meg a vezetést. Haider Wolfgang gólja azonban nem törte meg a Worm lendületét: még az első harmadban összejött a fordítás. Előbb Minárek, majd Borbás talált be Gajdácsi ketrecébe. A második játékrészben is az újvárosiak domináltak, ám gól nem született.

A záró harmad elején ismét Borbás volt eredményes, a rangadót pedig Hüffner közeli találata döntötte el végleg (4–1).

A Kohász címert rája nevű blognak Németh Péter, a Worm vezetőedzője így értékelt: – Gratulálok a srácoknak, jól játszottak. Ez már szinte egy tökéletes mérkőzés volt, szinte az összes előzetes tervünket sikerült megvalósítanunk ezen a találkozón.