Ez már a harmadik volt

Harmadik tornájához érkezett a Santa Claus Cup.

Eddig két hétvégén küzdöttek a csapatok, tegnapra azonban egy hétközi „fordulót” is beiktattak a szervezők. A Dunaújvárosi Jégcsarnokban ezúttal az U 10 A-s együttesek mérték össze az erejüket.

– Sokan érdeklődnek évről évre a tornával kapcsolatban, egyre többen vesznek részt az eseményeken. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a szerdai napon megszervezzük az U 10 A tornát, ám még mi sem gondoltuk volna, hogy azonnal négy országból érkeznek csapatok: először nevezett Szlovákiából a Titan Nitra, hat év után pedig újra volt vajdasági gárda a tornán, a Spartak Subotica révén, valamint egy szerb lánycsapat, a Serbia Girls is képviseltette magát, Erdélyből pedig a Brassó alakulata vett részt – tudtuk meg Vladimír Babic főszervezőtől.

A rendezők a tizenöt csapatot három ötös csoportba osztották be, a csoportgyőztesek küzdöttek meg az első helyért. A házigazda dunaújvárosiakat a DAB White, a DAB Red és a DAB 2011 képviselte.

Az A csoportban a DAB White minden mérkőzését elvesztette (Baja 0–7, Nyugati Eszkimók 0–9, Brassó 2–9, Kárpáti Farkasok 0–14), és ötödik lett csoportjában. A DAB Rednek sokkal jobban sikerült a mérkőzéssorozat. A csoportban a Szigeti Bikákat 6–3-ra, a Szekszárdi Jégmadarakat 8–1-re, a Kőszegi Farkasokat 14–5-re, a Szabadkát 4–3-ra győzték le, és megnyerték a csoportjukat.

A DAB 2011 a Szerbia Girls­től 4–2-re, a Nyitrától 5–2-re kapott ki, a Jégkert Budapestet 10–4-re, az Ocskay Akadémiát 5–4-re verte meg. Ez a csoport harmadik helyéhez volt elegendő.

A DAB White végül tizenötödik lett, mivel a helyosztón a Kőszegtől, 7–1-re, a Jégkerttől pedig 10–0-ra kikapott.

A DAB 2011 6–2-re verte az Eszkimókat, a Szigeti Bikákat pedig 4–0-ra, így övék lett a hetedik hely.

A hármas döntőben a Kárpáti Farkasok 6–5-re, amíg a Nyitra 7–2-re bizonyult jobbnak a DAB-tól, így a dunaújvárosiak a harmadik helyen fejezték be a tornát. A győzelmet a Nyitra szerezte meg.

Ezúttal is meg kell állapítani, hogy remek meccsek, nagyon jó hangulat jellemezte a tornát. A szülők a szokásos vehemenciával biztatták lurkóikat, a szokásos korcsolyázz, lőjjél, keményebben most is elhangzott a tornagyőzelem fontosságát legjobban bizonyító mondat így hangzott: ne hagyd élni! Persze ezt nem kell szó szerint érteni.