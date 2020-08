Ez a meccs tehette sínre a következő időszakukat

Nagyjából az kapta vissza, amit várt vízilabdacsapatától Mihók Attila a csütörtöki győztes kupameccsen, amiért dicséret illeti a lányokat. Kedden aztán jön az első csoportrangadó a BVSC otthonában.

A III. Kerületi TVE ellen 16–5-re megnyert találkozót követően Lukács Dénes, a vendégek mestere gratulált a győztes félnek. Azt mondta, egy héten belül két élcsapat ellen nem tudtak egyforma erősséggel teljesíteni, a második félidőben már nem tudtak méltó ellenfelei lenni a Dunaújvárosnak. – Nem volt kérdés, hogy ki nyeri a találkozót. Egy ilyen fiatal csapatnak viszont nagy hasznára válik, ha ilyen ellenfelekkel játszhat, ezért nem vagyok csalódott az eredmény miatt – tette hozzá. Kollégája, Mihók Attila hangsúlyozta, hosszú idő után ez volt az első meccs, amikor konkrétan készültek az ellenfél játékosaiból és a várható rendszerből. Ez némiképpen izgalommal töltött el mindenkit, hiszen régen tehették próbára magukat. – Úgy készültünk, hogy ez olyan meccs lesz, ahol minden apró részletre figyelni kell.

A végeredménnyel és a mutatott teljesítménnyel is elégedett vagyok, azonban az látszik, nem vagyunk játékban. Még a sikeres támadások során is lassabban érnek oda a labdák, ahova kell, vagy nem vesszük észre egymást. Védekezésben, bár nem voltunk pattogósak, de taktikailag, pozíciók tekintetében megoldottuk, amit elképzeltünk. Ez szerintem fontos. A meccs előtt azt mondtam, ez a találkozó az, ami sínre teheti a következő időszakot, meg kicsit össze is kavarhat az úton, amin elindultunk. Ennél sokkal nehezebb volt az összecsapás, mint amit a végeredmény tükröz. Minden támadásban és védekezésben meg kellett küzdeni a sikerért, gratulálok az ellenfélnek. Brezovszki Gerda is azt emelte ki, méltó partner volt a III. Kerület és örül neki, hogy stabil teljesítményt tudtak nyújtani. Legfőképpen a védekezésben, hiszen a korábbi, könnyebb találkozókhoz képest kevesebb gólt kaptak. – Nem most vagyunk csúcsformában, nem is most kell abban lenni. Azonban minél több ilyen találkozó kell ahhoz, hogy bele és visszarázódjunk a megszokott mederbe.