Ez a küzdőszellem és csapategység ma is sikerre vezethet

Mindenkinek helyén volt a szíve – a többi között ezért is győzött szombaton a DKKA az MTK elleni bajnokin. Sok pihenésre nem jutott idő, mert holnap 17 órától Magyar Kupa-mérkőzésen fogadják a lányok a Szombathelyt. Így elsősorban a fizikai regeneráció kapott hangsúlyt a rapid felkészülés során.

Fordulatos és nagy csata után született meg a dunaújvárosi siker a hétvégén, a találkozón leginkább a védekezés jeleskedett, mindkét oldalon magas szinten működött.

– Ebből készültünk, tudtuk, ha valahol van esélyünk, az a kemény védekezés. Emellett fontos volt, hogy néhány könnyű gólt is szerezzünk, és minél kevesebbet kelljen felállt védelem ellen támadnunk. A másik kulcsa a sikernek az volt, hogy az MTK gyors játékát akadályozzuk meg, ami szerencsére sikerült. Nagyon nagyot küzdött a csapat, mindenkinek helyén volt a szíve, fontos két pontot szereztünk – értékelt Vágó Attila vezetőedző.

Arra a kérdésre, bármilyen szinten a kupameccs jegyében játszottak-e, azt mondta, nem, a Szombathellyel csak utána kezdtek el foglalkozni. Amire nem sok idő maradt, persze minden mérkőzés fontos, de most elsősorban a regenerációnak és a frissítésnek lesz helye. Azért videózni is fognak és átbeszélik a taktikát.

– Rá négy napra meg újra nagyon fontos bajnokink jön a Fehérvár ellen itthon, ilyenkor súlyozni és mérlegelni kell, beosztani az erőket. Biztos nem lesz egyszerű egyik mérkőzés sem, de a szombaton mutatott küzdőszellemmel, valamint csapategységgel meg tudjuk nyerni ezeket a mérkőzéseket is – tette hozzá a szakember.

A szombaton kisebb bokasérülést szenvedett Borgyos Pannáról azt mondta, hétfőn fokozatosan bekapcsolódhatott a munkába, ami most egyénre szabott volt, aki kevesebbet játszott, annak volt labdás gyakorlása. Emellett a gyógytornász és a gyúró is kezelésbe vette a játékosokat. A már az MTK ellen is hiányzó Dominika Mrmoljáról azonban nem hiszi, hogy meggyógyul, így ismét a jobbkezes Sustková kaphat szerepet jobbátlövőben, a részben kényszer hozta edzői megoldás és húzás azonban tökéletesen bevált szombaton is.