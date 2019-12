Évzáró edzés a karatésoknál

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

A Hikari Dojo karatékái december 19-én, csütörtökön évzáró edzésen (japánul „Keiko Osame”) vettek részt a szülők, hozzátartozók jelenlétében, egy picit talán számot is adva tudásukról. Jó hangulatban teltek a csoportok foglalkozásai, persze a kis „szamuráj palánták” érezték a szülői tekinteteket és időnként „többfelé is próbáltak figyelni”. Az egyesület összességében szép évet zárt, számtalan gyönyörű verseny eredménnyel, magyar bajnoki és mellette Európa bajnoki címet is elérve, de a legfontosabb talán az, hogy kialakulóban van egy utánpótlás vonal, ami ígéretesnek látszik.

Külön ki kell emelni Kovács Bence, Kovács Máté, Szlávik Bence (junior és felnőtt mezőnyben) bő két éve tartó egyenletes teljesítményét, itthon és nemzetközi szinten egyaránt. Január elejéig a sportolóknak jól megérdemelt szünet – pihenés lesz a program, az edző ez alatt az idő alatt előkészíti, lemodellezi, kigyakorolja a következő évi edzésanyagot hiszen a Karate-do legfontosabb tanítása az, hogy „Minden nap foglalkozni kell a karatéval”. A Hikari Dojo közössége csak bizakodni tud abban, hogy a 2020-as esztendőben megnyugtatóan fog rendeződni az edzőterem és az edzéslehetőségük sorsa.