Évadzáró versenyelőzetes

Kedden délelőtt a szinte teljes egészében megújult csónakházában tartotta versenyszezont értékelő, valamint a hét végi Dunaferr Kupát beharangozó sajtótájékoztatóját a Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztályának vezetősége. Fejlesztésektől a rekordnevezésig.

Átfogó, egyben a számos kiváló sikert hozó versenyidényt is értékelő sajtótájékoztatót tartott kedden délelőtt a közelmúltban teljes egészében felújított csónakházában a Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztályának vezetősége. Az alábbiakban a legfontosabb bejelentéseket közöljük.

Pető Zsolt, az egyesület elnöke elmondta, 2018-ban számos vállalást tettek. Ezek egyike volt a csónakház fejlesztése, valamint a további támogatások becsatornázása.

– Úgy vélem, hogy a csónakház végre méltó az itt dolgozó szakemberek és sportolók kimagasló munkájához. Itt azonban nem szeretnénk megállni. További fejlesztésekre is pályázunk a jövőben. A Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek több mint 160 egyesület a tagja, azaz a sportág végre fejlődik. Ígéretünk van rá, hogy a jövőben teljes egészében megújul a tanmedencénk, amely nemcsak minket, a dunaújvárosi egyesületet, hanem a környező települések – Tass, Rácalmás, Kulcs, Dunaföldvár – fejlődését is szolgálja majd. Nagyon szeretnénk, ha ez már a jövő évben megvalósulna – fogalmazott Pető Zsolt.

Új színfoltként jelentkezett az elmúlt hónapokban a turisztikai szakág, amelyről Dolezsál Zoltán vezető osztotta meg tapasztalatait.

– A célunk az volt, hogy a helyben élőkhöz közelebb hozzuk ezt a kiváló sportot, amely remek szabadidős élményt is nyújt. Az elmúlt hónapokban hét túrát szerveztünk a környéken, ezeken több mint kétszázan vettek részt. Bízunk abban, hogy a jövőben ez a szám emelkedni fog, hiszen minden adott, hogy az újvárosiak és környékben élők kipróbálják e vízi sportokat, bármilyen előképzettség nélkül is.

Molnár Gergely, az SE kajak-kenusainak vezető szakembere a mögöttünk hagyott versenyidényt elemezte, mint fogalmazott:

– Az U 23-as és ifjúsági Európa-bajnokságon Slihoczki Ádám, Mányi Zsófia, Boldis Csenge és Kulcsár Dorina képviselte a dunaújvárosi klubot. Hajdu Jonatán a felnőtt vb-n ért el kiváló második helyezést párosban, s itt szerepelt Kiss Balázs is. A maratoni Európa-bajnokságon Máthé Krisztián és Katona Lili Európa-bajnok lett, a masters Európa-bajnokságon pedig Hubikné Tarján Éva szerzett aranyérmet.

Lapunk kérdésére Molnár elmondta: a jövő évi májusi világkupán a Dunaferr SE versenyzői még kivívhatják az olimpiai kvótát.

Az eseményen részt vett Mátyás Gábor, a Dunaferr SE elnöke is, aki megköszönte az egyesületi munkát, majd kifejtette: 2019 januárja óta, a kormány döntésének értelmében a Dunaferr SE kiemelt vidéki sportklubnak számít, így pluszforrás is érkezik a szakosztályokhoz. Kérdésünkre Mátyás Gábor közölte, e támogatás a jövőben is fennáll, jelenleg a 2020-as évre szóló koncepció kidolgozásán munkálkodnak.

Pető Zsolt, a szakosztály elnöke részletesen beszélt a hét végi Dunaferr Kupáról is.

– E regionális torna már három évtizedes múltra tekint vissza. Most szeretnénk szintet lépni. Az idei spanyolországi edzőtáborunkban remek kapcsolatot alakítottunk ki egy katalán klubbal, amely egy 11 fős küldöttséggel képviselteti magát a hét végi seregszemlén. Fontos kiemelni, hogy az évadzáró seregszemlére több mint harminc egyesület 717 versenyzője regisztrált eddig, és még várjuk a pótnevezéseket. A katalán kapcsolat építése egyben tudatos választás is, hiszen szeretnék a jövőben rangos nemzetközi nívóra emelni a Dunaferr Kupát, ebben partnerünk a város önkormányzata és a támogatóink is. Bízunk benne, hogy sok szurkoló kilátogat majd az öbölbe.