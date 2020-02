Évadkezdés száztizenöt sportolóval

Február 15-én Dunaújvárosban kezdték meg évadjukat a lábtoll-labdázók.

Az idei már a harmadik alkalom volt, hogy a Magyar Lábtoll-labda Szövetség a Gárdonyi Géza Általános Iskolába hívta versenyzőit, köszönhetően az egyre nagyobb létszámnak Dunaújvárosból és vonzáskörzetéből.

Ezt igazolják a nevezések is. A tizennégy egyesület 115 versenyzőjéből negyvenkilencen Dunaújvároshoz és a térséghez kötődnek. – Nagyon örülünk annak, hogy Dunaújvárosnak köszönhetően Fejér megyében is egyre többen ismerik meg a lábtoll-labdát, és kapcsolódnak be a versenyzésbe, ami annak tulajdonítható, hogy a Gárdonyiban végzett diákok viszik magukkal tovább a sportág szeretetét, illetve annak a munkának, amit az iskola tesz a népszerűsítéséért bemutató foglalkozásokkal, a dunaújvárosi nyílt verseny életre hívásával, a testnevelők megnyerésével. További iskoláink, ahonnan nevezés érkezett a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium, DSZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, a DSZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma. A vonzáskörzetből a Magyar László Gimnázium Dunaföldvárról, valamint a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola Baracsról – mondta el a verseny főszervezője, Kohán Árpádné.

Dobogós helyezéssel a Gárdonyi sportolói zárták a napot: gyermek fiú csapatversenyben ezüstérmes: Irowa Noel, Sziver Patrik Péter, Szücs Tamás, Zudor Milán Csaba, bronzérmes: Kádár Barna, Sebők Martin, Zecher Józsué Benjamin (utóbbi fiú a baracsi iskola tanulója).

Irowa Noel egyéni versenyszámban is dobogóra állhatott: bronzérmes lett. A gyermek lánycsapat ezüstéremnek örülhetett: Kondor Anett, Gál Vivien Anna, Szőke Emma Krisztina összeállításban.

Többeknek sikerült a bajnokcsapatok versenyzői között bekerülni a legjobb nyolc közé, ami biztató eredmény a korcsoportot januárban váltó gárdonyisoknak, és a szövetségi versenyen először induló, a most bekapcsolódó középiskolásoknak. Móré Melinda (DSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája) egyéni versenyszámban 6. helyezést ért el. A lábtoll-labdázással most ismerkedő Czifra Máté és Szappanos Márk (Széchenyi István Gimnázium) 5. helyen tudott zárni az ifjúsági fiú csapatversenyben, kiegészülve Csenki Dorotival (Dunaföldvár). Ifjúsági lány csapatversenyben 4. helyezést ért el: Bedőcs Réka, Szabó Patrícia Kíra, Móré Melinda, Tóth Katalin (kereskedelmi).