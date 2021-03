Európa négy legjobb csapata közé jutni, együtt megcsinálják

Magabiztosan és eltökélten várják a dunaújvárosi vízilabdás hölgyek az Euroliga negyeddöntőjének szombati, budapesti visszavágóját az olasz SIS Roma ellen. A lányok tudják, hogy tizenhat éve nem látott siker kapujában állnak, de csak a mérkőzéssel foglalkoznak, amelyen a legerősebb csapat állhat ki, miután a második koronavírustesztje is mindenkinek negatív lett.

Ezt ne hagyja ki! Íme a baloldal kettős beszédének legkirívóbb példái

Ha nem is kéz a kézben, de egymás után Európa négy legjobb csapata közé juthat a DUE-Maarsk és az UVSE, miután a két magyar együttes egymás után, 17.30 és 19.30 órakor játssza mérkőzését zárt kapuk mögött a margitszigeti uszodában. Így a hazai szövetség átvállalta a szervezést és a nem kis költségeket, ami jelentős terhet rótt volna a klubokra. Mihók Attila vezetőedző együttesével pénteken költözött be a buborékba, miután a csütörtöki, második koronavírus-tesztelés is minden játékos és stábtag esetében negatív lett.

Az első találkozón 11–11 lett az eredmény idegenben, így okkal bizakodhat a dunaújvárosi csapat.

– Sajnos Olaszországban nem játszottunk jól, sok helyzetet kihagytunk, de az, hogy még így is döntetlent hoztunk ki a mérkőzésből, azért az is bizakodásra adhat okot. Azért mindenki többet várt saját magától, de felismertük a hibáinkat, és igyekeztünk fejben és a vízben is kijavítani azokat. Szombatra nagyon jól felkészültünk, részletes videókkal kielemeztük az ellenfelet, de persze a saját taktikánk volt a fókuszban. A Róma egy jó csapat, de idézőjelben semmi nagy bravúr nem kell a továbbjutáshoz, csak az, hogy úgy vízilabdázzunk, amint valójában tudunk, és akkor nem lehet nagy probléma szerintem – mondta Ziegler Diána.

A védelem oszlopa azért megjegyezte, itt már nem kicsi a tét, ezért senki ne gondoljon könnyű mérkőzésre, nagy csatára van kilátás. Ennek ellenére benne nincs különösebb izgalom, viszont a koronavírus-tesztelések miatt persze mindenkiben volt egy kis félsz, nehogy pozitív legyen az eredménye. Mivel nézők amúgy sem lehetnek, így nem hátrány, hogy a Hajós uszodában rendezik meg a találkozót, ráadásul azt a helyszínt is jól ismerik.

Arra a kérdésre, hogy mennyire foglalkoznak azzal, legutoljára mikor járt ilyen magasságban a klub, azt mondta, mindenki tudja, hogy tizenhat évvel ezelőtt, de nem beszédtéma. – Nem akarjuk, hogy ez esetleg plusz nyomást jelentsen a csapatnak. Az előző szezonban ugyanitt tartottunk az Euroligában, amikor lefújták a sorozatot a pandémia miatt, ez most a második esély a négyes döntőbe jutásra. Nagyon örülök neki, hogy megadatott nekem ez a lehetőség is, mert ugye a korábbi években mindig felmerült, hogy befejezem a játékot. Azonban szerencsére mindig könnyen meggyőztek, és sorra nyertük a hazai és nemzetközi kupákat, tehát abszolút nem bántam meg a döntéseimet. Most egy óriási lehetőség kapujában állunk, nagyon várom már, hogy megmutassuk, mire is vagyunk képesek együtt, csapatként – tette hozzá.