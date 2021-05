Ez a dunaújvárosi női póló egyik legnagyobb nemzetközi sikere

Nagyot küzdött a Dunaújváros, nem volt könnyű kulcsjátékosok nélkül a görög csapat ellen, de kitartóan harcoltak ellenük.

A Dynamo Uralochka pénteki legyőzésével az Euroliga aranykapujába lépett a DUE Maarks Graphics, amelynek játékosai azzal a tudattal készülhettek a találkozóra, ha sikerül nyerni a görög élcsapat Olympiacos Piraeus ellen, akkor a klub első ízben léphet fel a kontinens trónjára. A két gárda egyébként régi ismerősként találkozott európai kupadöntőben. Legutóbb 2018 áprilisában a LEN Kupa fináléjában 13-11-re a dunaújvárosiak diadalmaskodtak.

Olympiacos Piraeus – DUE Maarks Graphics 7-6 (3-2, 2-2, 1-2, 1-0)

Az Olympiacos gólszerzői: Eleftheriadou 1, Avramidou 1, Plevritou V. 3, Tsoukala 1, Plevritou M.

Dunaújváros: Magyari – Szilágyi 2, Horváth, Garda 4, Mahieu, Ziegler, Brezovszki – Mucsy, Szabó N., Pál, Szellák, Huszti, Sajben V. (kapus)

Az első dunaújvárosi emberelőnyből Garda vállalkozott, lövése elhalt a blokkban. A Piraeus élt első fórjával, amelyet Eleftheriadou váltott gólra (1-0). Ami nem jött össze először Gardának, az második alkalommal már igen, okosan helyezett a bal alsóba (1-1). Jött az újabb előny, és egy gyors labdajáratás végén Plevritou M. iratkozott fel a gólszerzők listájára (2-1). Ismét jött Garda és egy felső kapufás bombagóllal egalizált (2-2). A görögök azonban ebben a játékrészben nem tudtak hibázni emberelőnyben, Tornarou góljával 3-2-es Olympiacos vezetéssel vonultak rövid pihenőre a felek.

Magyari bravúrral nyitott a második negyed, Szilágyi pedig egy gyors újvárosi akciót zárt le egy szépségdíjas lövéssel (3-3), majd a következő támadásnál is ő lett a főszereplő, Diamantopoulou kapus legnagyobb bánatára (4-3). Tapadtak a hellének, ezúttal Avramidou volt eredményes (4-4). Az újvárosi hálóőr menetrendszerűen szállította a bravúrokat, a bírópáros pedig néha érthetetlen ítéletekkel borzolta a kedélyeket. Joggal dühöngött egy sort Mihók Attila, “jutalmul” villant is felé a sárgalap. Mindként csapat precízen védekezett, ám a játékrész vége előtt 16 másodperccel ötmétereshez jutott az Olympiacos, amelyet Tsoukala értékesített (5-4).

Újvárosi góllal indult a második felvonás, Garda pattintott lövése vágódott a Piraeus kapujába (5-5), majd végre sikerült hatástalanítani egy görög előnyt, azonban sajnos a DUE hasonló próbálkozása is elhalt a túloldalon. Két ejtéssel is kísérleteztek a hellének a folytatásban, egyiket Magyari szedte le, a másik a kapufa segítségével hagyta el játékteret. Egyre feszültebb lett a hangulat, némi közjáték után Magyari babonázta meg Avramidout, aki kihagyta az ötméterest. Garda nem tett hasonló szívességet, kegyetlenül bevarta a büntetőt, ismét vezettünk (5-6). Mahieu, majd később Pál is begyűjtötte harmadik kiállítását, így rájuk már nem számíthatott Mihók Attila a folytatásban. Tsoukala távolija valahogy átcsorgott az újvárosi gólvonalon (6-6), így hasonlóan drámainak ígérkezett az utolsó nyolc perc, mint pénteken az Uralochka ellen.

Továbbra is menetrendszerűen érkeztek a görög előnyök, ennek folyományaként Ziegler is begyűjtötte harmadik kisbüntetését, így tovább fogyatkozott a hadra fogható újvárosi keret. Három perccel a vége előtt a görög mester kikérte második idejét is, a Priaeus legjobbja Plevritou pedig megszerezte harmadik gólját (7-6). Szellák pokolian nagyot küzdött egy kiállításért, Mihók is az időkérés mellett döntött. Kevesebb mint 1 perc 26 másodperc volt hátra az Euroliga döntőből. Szilágyi elvállalta, lövése blokkról vágódott ki. Horváth harcolt ki a végjátékban egy újabb előnyt, Brezovszki kísérlete azonban jutott el a kapuig, ezzel 2021-ben az Olympiacos Piraeus hódította el az Euroliga trófeáját. Mihók Attila teljesen jogosan reklamált még a lefújást követően is a LEN ellenőreinek, hiszen a végjátékban számos véleményes játékvezetői ítélet született.

A Dunaújvárosi csapat, amely fantasztikusan küzdött és helyenként remekül is pólózott az Euroliga fináléjában a klub történetének egyik legnagyobb sikerét érte el ezzel az ezüstéremmel. Legutóbb a 2002/2003-as idényben lettek másodikok a legnívósabb európai kupasorozatban, amely akkor Bajnokcsapatok Európa Kupája néven futott.