Európa legjobb nyolc együttese közé jutottak női vízilabdázóink

Bejutott az Euroliga negyeddöntőjébe a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics vízilabda-együttese, miután válogatott játékosainak főszereplésével vasárnap ki-ki mérkőzésen 11–9-re legyőzte a görög Vouliagmenit az utolsó veronai csoportmérkőzésén.

Verona Miután pénteken a címvédő spanyol Sabadell 14–11-re felülmúlta a dunaújvárosiakat, majd másnap nagy hátrányból 7–7-es döntetlenre mentette mérkőzését a Vouliagmeni ellen, így a vasárnapi eredménytől függetlenül már továbbjutott. Ebben így nagy szerepe lett a nyitónapi sikerüknek, ami mellett Mihók Attila vezetőedző nem tudott elmenni szó nélkül, akivel szombaton sikerült beszélgetnünk az olaszországi karanténhotelben.

Azt mondta, mire kettőt pislogtak, már 4–0-ra vezettek a spanyolok, négy támadásából szereztek ennyi találatot, és mindegyiket emberelőnyből.

– Amikor készülünk nagyon egy ilyen meccsre és pár perc után ez az állás, minden más lesz. Annak ellenére, hogy a szezonban például a Magyar Kupát is háromgólos hátrányból nyertük meg az Újpest ellen, tehát nem adtuk fel, de nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Főleg, hogy még az első negyedben kaptunk további öt kiállítást, ami azt jelentette, a kezdőcsapatot már ekkor nem tudtam játszatni, nehogy ekkor kipontozódjanak. Aztán eljött a pillanat, amikor kockáztatni kellett: pontozódjanak akkor ki a kulcsjátékosok. Négy bekapott gólig esélyünk sem volt a meccs­be kerülni, aztán mentek, hajtottak a lányok, 11–13-nál volt labdánk a mínusz egyre is. Annak tükrében, hogy a Sabadell a sportág csúcsegyesülete az elmúlt egy évtizedből, korábban fizikálisan letolt minket a pályáról, most ez egyáltalán nem így volt. Ha nem is éles meccs lett, de még az utolsó negyedben bravúrral, egyéni villanással egészen meleggé tudtuk volna tenni a találkozót, amit a Sabadell már korábban többször megnyert. Igaz, ekkor furcsa mód fújtak ellenünk három kontrát, meg három labda nélküli kiállítást – tekintett vissza erre a meccs­re.

A dunaújvárosi szakember kiemelte, kaptak már hideget-meleget korábban, de hogy ilyen erős játékvezetői nyomás legyen rajtuk, azért egészen példa nélküli, tulajdonképpen végig emberhátrányban játszottak, hiszen összesen húsz kiállítást kaptak. Főleg, hogy nem is olasz csapattal játszottak, mert akkor érthető, ha hazai pályát fújtak volna számukra.

A szakember hozzátette, nagyon nehéz, hogy ilyen dolgokról kell beszélni azok után, hogy a szintén olaszországi olimpiai selejtező tornán az olaszok ellen nagyon korrekt bíráskodás mellett sikerült kiharcolnia a magyar válogatottnak a tokiói részvételt.

– A LEN szerette volna, hogy mi rendezzük meg ezt a csoportot, de olyan előírásokat, egészségügyi biztosítást kellett volna szervezni és fizetni, ami elképesztő összeg ahhoz képest, amit mi a nemzetközi szereplésre tudunk áldozni, az éves költségvetésünk elment volna rá. Akkor jött vészmegoldásnak, hogy Veronába jön a mi hármasunk is. Kicsit úgy éreztem, ha nem volt fontos a rendezés, akkor ne szerepeljünk a sorozatban se, másra egyszerűen nem tudok gondolni. Láttam én már karón varjút, de olyat, hogy 9-4 a kiállítási arány az első negyedben, még nem. Megnéztem az összes többi ­meccs jegyzőkönyvét, sehol nem tapasztaltam ilyent. Azért nem kezdők vagyunk, nekem senki ne magyarázza meg, hogy a húsz csapat közül egyedül mi nem tudunk vízben lenni, mert a játékosaim azon sírják el magukat, hogy védekezésben három másodperc után kimennek labda nélkül. Ilyen alapon, ahol test test elleni küzdelem van, minden labdaváltásnál mindenkit ki lehet állítani, ha akarom. Na, de a sportágnak akkor milyen jövője van? Szerettem volna, ha nem a játékvezetés dönt, de azért az is igaz, játszottunk mi már ennél sokkal jobban is. Ezért inkább a saját vízilabdánkat elemeztük, nem a bíráskodást a lányokkal. Tényleg nem voltunk hibátlanok, de nem mindegy, hogy azt vettük végig, mit csináltunk rosszul egyfolytában hátrányban – tette hozzá.

Mihók Attila bízott benne, hogy vasárnap normális meccset játszhatnak, ha nem, akkor jobb is, ha nem szerepelnek tovább az Euroligában. Arról nem is beszélve, senkit nem érdekel egy olyan sportág, ahol nem a játékosok döntik el egymás között, ki a jobb.

Azért persze szakmáztunk is, felemlegette a vezetőedző, hogy a Vouliagmeni ellen két évvel ezelőtt Kassán kikaptunk a továbbjutásért küzdve, akik 2019-ben aztán harmadikak lettek. – Nagyon erős ellenféllel állunk szemben, ahol vagy görög vagy holland válogatottak szerepelnek. Talán velük kapcsolatban annyi szólhat mellettünk, hogy három amerikai olimpiai bajnokuk már nem a keret tagja.

Vasárnapra tehát egyszerű volt a képlet a ki-ki meccsen. A görögöknek egy pont, azaz a döntetlen is elég lesz az üdvösséghez, a dunaújvárosiak esetében pedig csak a győzelem érhet továbbjutást. Ebből a szempontból nagyon jól alakult a sorsolás, hogy mi játszottunk utoljára, előző este pedig első kézből nézhette meg a görögök játékát a szakmai stáb. Azért az figyelmeztető jel volt, hogy a hellének 5–1-gyel kezdtek a Sabadellel. Ez most nem történt meg, a görög rohamokat az első percektől kiválóan hatástalanították a dunaújvárosiak, tüzéreink pedig ellenállhatatlanok voltak, a 4. percre 3–0 lett az előny. Ugyan ezt követően megállt a gólgyártás, de Magyari lehúzta a rolót, hét perc után tudtak csak először eredményesek lenni a görögök fór­ból, amire Garda újabb bombagóllal válaszolt. Ugyan a második negyed első találatát a holland válogatott Koolhaas szerezte ötméteresből, de Horváth szélről „bikázott be” egy újabb találatot, hogy Magyari védései után Mahieu centerből a 12. percre már négyre növelje az előnyt, 6–2. Xenaki gyorsan szépített, hogy a hátralévő idő a két hálóőrről szóljon.

A térfélcsere után a harmadik nyolc percben a Vouliagmeni próbált sebességet váltani, kétszer is felzárkózott két gólra, de a DUE-Maarsk Szilá­gyi és Horváth óriási bombája révén megint ellépett néggyel, hogy Koitsa másodpercekkel a dudaszó előtt megint közelebb hozza övéit (10–7). Így nagyon izgalmas utolsó negyed elé néztünk, amit Gurisatti találata nyitott, azonban Pál után Ziegler is kipontozódott (a játékvezetésre ezúttal nem lehetett komoly panasz), a kiállítását Ninou használta ki. S miután egy dunaújvárosi emberelőnyben a kapufa mentette meg a görögöket, a kontárból Xenaki centerben átfűzte magát védőjén és a hálóba pöttyin­tette a labdát, 11–9.

Mivel ekkor még öt perc hátra volt, egyáltalán nem lehetett megnyugodni, főleg, hogy két emberelőny is kimaradt magyar oldalon. Azonban a védekezés és Magyari a helyén volt, így nem sikerült a Vouliagmeninek egyre felzárkóznia, ami még jobban feltüzelhette volna őket, mert ugye a döntetlen nekik elég. Bár anélkül is egyre paprikásabb lett a hangulat, forrt a víz az egymás elleni csatákban, két perccel a vége előtt Horváth és Koolhaas „bunyója” páros kiállítást ért, előbbi harmadik kisbüntetése után véglegeset. A görög támadás során szerencsére a kirobbanó Magyari felett az üres kapu mellé ejtettek, hogy aztán egy rossz bejátszás után megint az ellenfél jöhessen, de a dunaújvárosi kapus fogta a lövést. Ugyan előnyből Garda lövését blokkolták a védők, de ekkor már csak fél perc volt hátra, és az utolsó görög támadást is sikerült kivédekezni, ami után okkal ünnepelhetett a csapat, hiszen második helyen továbbjutva, Európa legjobb nyolc csapata közé kerültek.