Európa-bajnokok hibátlan mérleggel!

Összes mérkőzését megnyerve, U17-es Európa-bajnok lett a magyar női kézilabda-válogatott, amely a vasárnapi fináléban négy góllal győzte le Svédországot Celjében. Az aranyéremből a Dunaújvárosi Kohász KA játékosai is kivették a részüket.

Az ifj. Kiss Szilárd, Papp György edzőpáros csapata – sorában a DKKA kapusa, Németh Kata, és átlövője, Koronczai Petra – a csoportkörben Szlovákiát, Ausztriát és Romániát, a középdöntőben Norvégiát és Svédországot győzte le, a pénteki elődöntőben pedig Dániát búcsúztatta, és már a legjobb nyolc közé kerüléssel indulási jogot szerzett a jövő évi ifjúsági (U 18-as) vb-re, ami Kínában lesz.

Persze a lányok itt nem akartak megállni, vasárnap fel szerették volna tenni eddigi fantasztikus teljesítményükre a koronát. Jó előjel volt, hogy egyszer már négy góllal megvertük az északiakat, viszont óvatosságra adott okot, hogy az elődöntőben az addig hibátlan franciákat sikerült legyőzniük a svédeknek. A magyar szurkolók, akik hazai környezetet teremtettek a csarnokban, a meccs előtt a „Nem csak a húsz­éveseké a világ” feliratú molinót” feszítették ki, amivel az U 19-es válogatott hazai Európa-bajnoki címére utalva adtak iránymutatást a lányoknak.

Remekül kezdtük a találkozót, hiszen tíz perc alatt dobtunk öt gólt és kaptunk mindössze kettőt, köszönhetőn a parádés kapusteljesítménynek – Zsigmondot a meccs emberének is választották a lefújás után – és a védekezésnek. A folytatásban is biztosan irányítottuk a meccset, így a szünetre nyugodtan mehettek a lányok (13–9).

A második félidő elején kicsit megakadtunk, de a svédek nem tudtak egy gólra feljönni, ellenben gyorsan dobtunk nekik négyet (18–12). Amikor a 45. percben Koronczai 21–14-re módosította az állást, már a kiütéses siker képe is felvillant. Ám nem sokáig, mert a svédek rohamot indítottak, amit a magyar edző 21–19-nél a második időkéréssel próbált megállítani. Ez sikerült, s az ellenfél is ellőtte a puskaporát, mert Koronczai góljainak is köszönhetően végül ismét négy találattal nyertünk, ami után a szurkolók elővehették a nemzeti színű zászlót, az „Aranycsapat” felirattal.

A torna legjobb játékosának Kajdon Blankát, a NEKA irányítóját választották, az Európa-bajnokság álomcsapatának jobbszélsője pedig a Győri Audi ETO KC játékosa, Kürthi Laura lett.

Ifj. Kiss Szilárd szövetségi edző: – Nagyon boldogok vagyunk! Rengeteg munkánk volt ebben a sikerben, köszönet természetesen a lányoknak, a stábnak, a klubok edzőinek és a szurkolóinknak!

Jegyzőkönyv és a kontinenstorna végeredménye

MAGYARORSZÁG – SVÉDORSZÁG 28–24 (13–9)

Celje, játékvezetők: Backovic, Palackovic (szlovénok).

Magyarország: Bukovszky, Németh K., Zsigmond (kapusok), Bánhidi, Faragó L. 2, Farkas J. 5 (1), Horváth N. 1, Juhász G., Kajdon 2, Koronczai 7, Kukely 3, Kürthi 3, Mérai 1, Rittlinger, Vámos M. 3, Woth 1. Szövetségi edző: ifj. Kiss Szilárd.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/1, ill. 1/0.

Az Európa-bajnokság végeredménye: 1. Magyarország, 2. Svédország, 3. Franciaország, 4. Dánia, 5. Oroszország, 6. Norvégia, 7. Németország, 8., Ausztria, 9. Montenegró, 10. Szlovénia, 11. Románia, 12. Szlovákia, 13. Portugália, 14. Horvátország, 15. Hollandia, 16. Spanyolország.