Értékes döntetlen a Szombathely ellen

A Dunaferr DUE Dutrade FC NB I.-es csapata az idei nyári második felkészülési mérkőzésén a Dunaújváros Sportcsarnokban szerda este szurkolói szemmel jó eredményt, 2–2 (1–1) ért el a Haladással szemben.

Jól kezdett a hazai csapat. Sikeresen letámadtak, s a helyzetekből előbb Horváth, majd Szeghy is veszélyeztetett. Néhány perc után a Haladás is erősen rákapcsolt, és könnyen Reveland kapuja elé kerültek, aki magabiztosan állta a támadásokat. Az első nagy örömöt remek lövésével Csányi Dávid adta a többieknek, 1–0 a 10. percben. A revansot a vendégek három perc múlva, egy remek kontrából vették. Reveland a védők nélkül egyedül maradt, és egy ekkora sanszot a Haladás nem szokott kihagyni. Most sem tette, 1–1.

A második játékrészben az újvárosiaknál Toni Hinojosa Montero, a frissen igazolt spanyol mutatkozott be a pályán.

A vendégek szilajabban kezdtek, és alaposan megtornáztatták a csereként beállt, a Revelandhoz hasonlóan jó formát hozó Rigót a kapuban. Néhány perc után a szimpatikus légiós máris megrázta magát és ráduplázott, amit csak bravúrral menthetett a vendégkapus. A még jobb megoldást Szeghy választotta, aki távolból bombázta a játékszert a pipába. A vendégek az első félidei megoldásukat alkalmazva egyenlítettek, és ez lett a végeredmény is.

Frank Tamástól, a hazaiak vezetőedzőjétől ezt hallottuk a meccs után: – Igaz, hogy a Haladás, az ország egyik legjobb futsalcsapata ellen játszottunk, de négy meghatározó játékosuk nélkül álltak ki. Halasztics Marcel, Dávid Ricsi, Simics és Dróth hiányzott a mezőnyből. Ezért a helyén kell kezelni ezt a találkozót. A hétfői meccsünkre öt hónap kihagyás után került sor. Nem volt elvárható, hogy csúcsformában legyünk. Most nem volt idegesség, itthon voltunk, láttam a srácokon, hogy nagyon komolyan vették a dolgukat – nyilatkozta az újvárosiak trénere, aki az új spanyol igazolás teljesítményéről is szólt:

– Örültem, hogy lehet rajta látni, hogy érti a futsal nyelvét, és látott már ilyen mérkőzést. Megvan a dinamikája és az erőszakossága. Bízok benne, hogy minél hamarabb sikerül a beilleszkedése, mert szerintem ő az erősségünk lesz – fogalmazott mosolyogva Frank Tamás.

Lapunk szakírója szerint a társak hamar befogadták a 24 éves idegenlégióst, aki már Dunaújvárosban lakik. Az elmúlt szezont a spanyol másod­osztályban töltötte és nagy tervekkel érkezett Dunaújvárosba.