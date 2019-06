Erre már lehet építeni a vb előtt

Az Európa-bajnok Hollandia legyőzése után a második helyen végzett a magyar női vízilabda-válogatott a rangos nemzetközi tornán, amit Budapesten rendeztek meg. A szintén itt szereplő Universaide-válogatott negyedik lett.

A Bíró Attila szövetségi kapitány vezette, három Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics játékossal felálló és a világbajnokságra készülő együttes a Mihók Attila vezette Universi­ade-csapatot 10–5-re győzte le, majd egy góllal kikapott az olaszoktól, hogy pénteken este zárásként szintén egy találattal jobb legyen a kontinensbajnok hollandoknál.

A dunaújvárosiak közül Vályi kétszer, Horváth egyszer volt eredményes, Gurisatti most nem talált be. Kiemelendő még a tizennyolc éves kapus, Magyari Alda teljesítménye, aki parádésan, hatvanegy százalékkal védett.

Örömteli, hogy nem sokkal a vb kezdete előtt a csapaton látszott a fejlődés a szintén hazai rendezésű Világliga-szuperdöntőhöz képest, ahol a csalódást keltő hatodik helyen zártak a lányok.

– Annak ellenére, hogy néha akadozott a játék, elégedett vagyok a látottakkal. Sokat tettünk azért, hogy a hollandoknak is akadozzon a gépezet. Hatalmas vízibirkózás volt, jó alkalom volt arra, hogy gyakorolni tudjuk az emberhátrányokat. A nagyon jó kapusteljesítménynek és egy összeszedett védekezésnek köszönhetően sikerült átlagban hat-hét kapott góllal lehoznunk a meccseket. Erre már lehet építeni! Tudtam, hogy Magyari Alda jól fog védeni, de az még engem is meglepett, hogy ennyire jól! Azért neveztem erre a tornára, mert ahogyan eddig, az edzéseken is jó teljesítményt nyújtott. Látom benne a potenciált, melyet ma bizonyított is, felülmúlva az elvárásaimat – értékelt Bíró Attila szövetségi kapitány a szövetség honlapjának.

Ami pedig az egyetemi válogatottat illeti, a csapat vasárnap útra kelt Nápolyba az olimpiai utáni második legnagyobb multisport eseményre, ahol kedden a franciák ellen játsszák majd az első mérkőzésüket. Mihók Attilán kívül Kiss Alexandra, Garda Krisztina és Brezovszki Gerda képviseli a DUE-Maarsk csapatát, más klubok színeiben a Dunaújvárosi Egyetemét pedig még többen. Nemcsak a női, hanem a férfi vízilabda-válogatottban is.