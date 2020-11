Erősen tartalékosan tudott csak kiállni a DPASE csapata Iváncsán

A labdarúgó NB III-as bajnokság közép csoportjának tizenhatodik fordulójában a Dunaújváros PASE labdarúgócsapata vasárnap délután az egyik éllovas, az Iváncsa KSE vendégeként lépett pályára. Az újvárosiak nagyot küzdöttek, de egy góllal a házigazdák diadalmaskodtak.

A dunaújvárosi együttes erősen tartalékos összeállításban kezdett, hiszen sérülés miatt nem léphetett pályára Barna Zsolt, Tóth Ákos, Báló Tamás és Lakatos Gergő. Hompót Dániel betegség, Héjjas Zsombor pedig eltiltás miatt hagyta ki a találkozót. A huszonegy éves tartalék kapuson, Orczi Kristófon kívül három tizenhét éves játékos ült csupán a kispadon.

Iváncsa KSE – Dunaújváros PASE 1–0 (1–0)

Iváncsa Sportpálya, 400 néző. Vezette: Szommer Attila (Illés, Szabó P.).

Iváncsa KSE: Prokop – Fekecs, Varga B., Aradi, Madarász, Pribék, Domokos, Szellák S. (Hujber a 75. p.), Cseszneki (Vallejos a 62. p.), Tóth Z. (Suszter a 89. p.), Balogh L. (Greksa a 62. p.). Vezetőedző: Domján Attila.

Dunaújváros PASE: Pokorni – Barta B. (Gráczer M. a 12. p. helyette Novák L. a 46. p.), Markovics, Vadász V., Áman, Halász P., Varga Zs., Kesztyűs (Páll-Bohus a 83. p.), Novák Zs., Dorogi R., Szepessy R. Vezetőedző: Jakab Elek.

Hazai rohamokkal indult a találkozó, ami a kilencedik percben gólt is eredményezett. Cseszneki tizennyolc méteres lapos lövése vágódott az alsó sarokba (1–0). A gólt követően Barta Barnabás összefejelt az egyik hazai játékossal, aminek következtében le is kellett cserélni. A folytatásban is fölényben játszott a házigazda együttes, de csak kapufáig jutottak.

A fordulás után kissé ellaposodott a játék. A vendégek elsősorban a védekezésre koncentráltak, így nem sok erejük maradt a támadások építésére. Tíz perccel a vége előtt még egy zúgó kapufát lőtt az Iváncsa, de az eredmény már nem változott. Ebben az összeállításban az újvárosi együttes becsülettel küzdött, de nem sok esélye volt még a pontszerzésre sem.

A forduló további eredményei: Taksony SE – Kecskeméti TE 1–2, Körösladányi MSK – HR-Rent Kozármisleny 1–2, Dabas-Gyón FC – Ferencvárosi TC II 1–0, ESMTK – Paksi FC II 3–1, Szekszárdi UFC – Újpest FC II 1–1, Hódmezővásárhelyi FC – Majosi SE 1–0, Vác FC – Monor 2–1, Rákosmente FC – Szegedi VSE 1–0.

A Budapest Honvéd-MFA II – FC Dabas összecsapás pedig elmaradt. A fokozódó vírushelyzet miatt ugyanis a fővárosiak szombaton késő este kérték a mérkőzés elhalasztását, ellenfelük azonban ehhez nem járult hozzá. Ezek után úgy döntöttek, hogy a játékosaik védelmében nem állnak ki, hanem lemondják a találkozót, még akkor is, ha azt 3–0-s győzelemmel írják majd jóvá az FC Dabas csapatának a javára.