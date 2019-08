Érmekért szállnak vízre a Dunaferr SE legjobbjai

A mögöttünk hagyott hétvégén a kölyök, csütörtöktől pedig a szintén országos merítésű serdülő, ifjúsági és U 23-as bajnokság ad feladatot a Dunaferr SE versenyzőinek és az őket felkészítő edzői stábnak. A szerdai edzésen jártunk.

Molnár Gergely vezetőedző így értékelte lapunknak a serdülők bajnokságát: – Összességében számos pozitív élménnyel gyarapodtunk. Ebben a korosztályban még nem a helyezés a legfontosabb, hanem hogy rutint szerezzenek a fiatal versenyzők. Úgy vélem, ez sikerül. Tizenkét tehetséges sportolóval vettünk részt, külön kiemelném Katona Sárát, aki egy második helyezést ért el, valamint Kovács Bendegúzt, aki egy 4. helyet szerzett.

A szakembert természetesen a hét végi kihívásokról is kérdeztük.

– Húsz versenyzővel indulunk, sok versenyszámban. A legfontosabb, hogy ez sok versenyzőnk számára válogatót is jelent a nemzetközi Olimpiai Reménységek Versenyére (ORV), amelyet szeptember közepén Pozsonyban rendeznek majd. Elmondható, hogy egy igazán hosszú szezon hajrájához érkezünk a sukorói versennyel. Jó eredményeket várunk például Éberhardt Richárdtól, Decsi Dorinától és Boldis Csengétől is, de ott lesz a mezőnyben például Slihoczki Ádám is – mondta el Molnár Gergely, aki elárulta, a seregszemle után három hét pihenést kapnak a sportolók. A következő idényre történő felkészülés szeptemberben kezdődik.

A kenusoknál érdekelt Kovács Máté 8 számban indul Sukorón.

– Szeretnék minden számban jól teljesíteni, az biztató, hogy Bucsi Bencével jól mentünk a felnőtt országos bajnokságon is, párosban 500 és 1000 méteren is szeretnénk a dobogóra állni.

Bucsi Bence kiemelte, mivel ez a szezon utolsó igazán nagy versenye, így némileg izgulnak, de egész évben azért is dolgoztak, hogy ez a hét vége jól sikerüljön. Bence kiemelte, a páros mellett bízik abban is, hogy négyesben is lesz esélyük az éremszerzésre.