Éremosztás Rácalmáson – egy ezüst, egy bronz a tarsolyban

A mögöttünk hagyott hétvégén lezárultak a megyei kézilabda-bajnokságok. A hölgyeknél a Rácalmás SE a harmadik, a férfiaknál pedig a második helyen végzett. A Dunaújvárosi AC fiatal csapata is remek teljesítmény nyújtott az elmúlt szezonban.

Ezt ne hagyja ki! Milliárdokon ülnek, miközben a kormányra panaszkodnak

Mint arról korábban már beszámoltunk, lezárultak a küzdelmek a FMKSZ–KEM megyei nőikézilabda-bajnokságban. A Fejér és a Komárom-Esztergom megyei csapatok közös pontvadászatában a hölgyeknél a 4. helyen zárt a Rácalmás SE együttese. Csőregi László, a Fejér Megyei Kézilabda-szövetség versenybizottságának elnöke lapunknak kifejtette, a Fejér megyei csapatok rangsorának összeállításakor nem vették figyelembe a Komárom-Esztergom megyei gárdák ellen játszott mérkőzéseket, így a rác­almási hölgyek a harmadik helyen zárták a Fejér megyei bajnokságot.

Az FMKSZ-KEM megyei férfikézilabda-bajnokságban érdekelt Rácalmás SE június 5-én, szombaton 18 órától hazai környezetben játszotta utolsó találkozóját a Mór ellen.

A megyei tabella összeállításakor itt is kivették a Komáron-Esztergom megyei gárdák ellen játszott találkozók eredményét, így már a találkozó előtt kialakult a végső sorrend. A férfiaknál a Martonvásár lett a bajnok, második helyen zárt a Rácalmás SE, a bronzérmet pedig a sárbogárdiak szerezték meg. A rácalmási csapatoknak a fent említett megyei férfi bajnoki mérkőzés keretében adták át az érmeket.

Rácalmás SE – Móri KSC 44–23 (20–12)

Rácalmás: Hruby 1, (Hegedűs) – Szabó, Nagy R. 11, Tóth T. 6, Horváth 4, Benke 1, Hajdók 4, Schmidt 1, Reichert 7, Szilágyi 4, Somogyi 3, Tóth M. 2., Kovács. Vezetőedző: Princes Attila.

Miss István, a Rácalmás SE kézilabda-szakosztályának vezetője a Hírlap kérdésére így értékelt a szezonzárást követően:

– A női és férficsapatunk is remek teljesítményt nyújtott, a Komárom-Esztergom megyei csapatok színesítették a bajnokságot, számos remek meccset hozott a két megye közös mérkőzéssorozata. Úgy látom, hogy a hölgyek és a fiúk is jól dolgoztak. Köszönet érte. A ­célunk, hogy a jövőben is tovább építsük a rác­almási kézilabdát. A lányoknál Pók Ferenc visszavonulása után még nem találtuk meg a megfelelő szakembert, továbbá férfiaknál is váltás lesz. A fiúknál már tárgyalunk egy magasan képzett trénerrel, bízunk abban, hogy a következő szezonban is két erős csapattal vághatunk majd neki a megyei bajnokságnak.

A DAC női csapata is számos szép sikert ért el a május végén véget ért bajnokságban: – Nem volt ez könnyű idény a számunkra, hiszen a csapat kétharmada a korosztályos bajnokságokban is érdekelt volt. Becsülettel helytálltunk minden találkozón. Szakmai oldalról is számos pozitív visszajelzést kaptunk. Sokan megfogalmazták, ha egy-egy mérkőzés 45-50 percig tartana, akkor jóval előrébb végeztünk volna a bajnokságban. Fiatal csapatunk van, látjuk a fejlődés lehetőségét és a következő hónapokban is azon dolgozunk majd, hogy a következő idényben versenyképesek legyünk. Le a kalappal a lányok előtt, akik a járványhelyzet mellett is komolyan készültek. Motiváltan várjuk a következő idényt – fogalmazott a DH-nak Pavelekné Kovács Judit, a Dunaújvárosi AC szakvezetője.